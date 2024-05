Auch widrige Witterungsverhältnisse konnten die Fans nicht davon abhalten, zum EM-Trainingsauftakt des ÖFB-Teams nach Windischgarsten zu pilgern. Trotz strömenden Regens kamen heute rd. 3.000 Zuschauer zum öffentlichen Training der 28-Mann-ÖFB-Auswahl, bei der lediglich Marcel Sabitzer (Samstag mit dem BVB im Champions League-Finale gegen Real Madrid in London, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) fehlte. Dabei war nach seiner Krebserkrankung und erstmals seit März 2023 der gebürtige Linzer Heinz Lindner. Nachfolgend STATEMENTS vom Torhüter und mit Patrick Pentz einem weiteren ÖFB-Team-Keeper-Routinier.

Die Routiniers Heinz Lindner (Foto) und Patrick Pentz oder etwa die Youngster Tobias Lawal (LASK) und Niklas Hedl (SK Rapid) - wer wird die Nr. 1 sein im ÖFB-Team bei der EURO in Deutschland diesen Sommer?

"Wir haben eine gut harmonierende, aber auch sehr im Konkurrenzkampf stehende Torhütertruppe"

Der Kader um den deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war bereits am Mittwoch in Windischgarsten zusammengekommen. Nach zuvor diversen Werbeaufnahmen in Liezen stand gestern noch ein Mannschaftsabend bei den ÖFB-Köchen Fritz und Tamino Grampelhuber beim Steegwirt in Bad Goisern auf dem Programm - siehe auch BEITRAG. Am Donnerstag hielt Ralph Krueger, Aufsichtsratsvorsitzender von Austria Wien, vor der Mannschaft einen Motivationsvortrag.

Zitate von Heinz Lindner (33 Jahre, geb.: 17.07.1990 in Linz, 36 ÖFB-Teamspiele; Verein: FC Sion/Schweiz, zuletzt ausgeliehen an Union Saint-Gilloise/Belgien):

"Es ist ein überragendes Gefühl wieder dabei zu sein. Die Einberufung, die Nominierung war schon eine Riesenehre, eine Riesenfreude für mich. Heute das erste Training mit den Jungs wieder auf dem Platz bestreiten zu dürfen, war eine sehr coole Sache, die mich riesig gefreut hat."

"Es war etwas eine Achterbahnfahrt für mich. Als Nummer eins in die Quali gestartet, die ersten zwei Spiele gespielt und gewonnen. Dann natürlich der Schock mit der Diagnose. Das war keine leichte Zeit, weil auch noch drei Monate zuvor mein Sohn geboren ist. Da sind schon einige Ups and Downs dabei gewesen. Nichtsdestotrotz war es dann extrem wichtig für mich operiert worden zu sein. Die Krankheit überwunden zu haben, wieder fit geworden zu sein, wieder auf dem Platz stehen zu können und dementsprechend Leistung bringen zu können. Ich bin extrem froh und glücklich wieder hier zu sein."

"Ich sehe mich als einer von vier, genauso wie die anderen sich auch sehen. Wir haben eine gut harmonierende, aber auch sehr im Konkurrenzkampf stehende Torhütertruppe. Wo aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Jeder von uns versucht auf dem Platz das beste zu bringen. Einheit für Einheit und dementsprechend dann den Teamchef zu überzeugen."

"Jeder versucht in dieser Situation alles zu geben und sein Maximum abzurufen. Beim Rest sind viel Fragezeichen dabei, aber jeder kann seine beste Leistung abliefern."

"Ich gebe Alles, um dann mitzufahren Der Fokus liegt darauf, alles zu geben und immer sein bestes zu geben, um dann auch mitzufahren."

"Sollten diese Energie der Fans heute aufsaugen und nach Deutschland mitnehmen"

"Die Verletzung von Alex Schlager (siehe auch HIER) ist extrem bitter. Mir tut es extrem leid für ihn, weil er ein unglaublich guter Typ und sehr, sehr guter Torhüter ist. Ich habe auch, als seine Verletzung bekannt wurde, Kontakt zu ihm aufgenommen, ihm alles Gute und baldige Genesung gewünscht. Das ist extrem bitter, gerade wenn du als Nummer eins in das Turnier startest und dir kurz davor eine Verletzung einfängst.

Auch auf diesem Wege nochmal alles Gute. Wir haben gestern nochmal Kontakt gehabt und uns etwas unterhalten. Jetzt ist es so, dass wir vier hier sind und versuchen, unser Bestes zu geben. Ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er rechtzeitig fit wird."

"Die Fans sind unglaublich. Es ist schon krass wieviele Leute heute hier waren und uns bei diesem Wetter zugeschaut haben. Es zeigt ja auch wie wir diese Euphorie im Lande wieder entfacht haben und diese Leute bei englischem Wetter, 3.000 an der Zahl, die da dann waren, uns eine Energie geben. Die sollten wir auch aufsaugen und nach Deutschland mitnehmen."

"Das ist ein Vierkampf um die Torhüterposition, ganz klar"

Zitate von Patrick Pentz (27 Jahre, geb. 02.01.1997 in Salzburg, 5 ÖFB-Teamspiele; Verein: Bayer 04 Leverkusen, zuletzt ausgeliehen an Brøndby IF):

"Ich freue mich irrsinnig wieder hier zu sein und ich gebe mein bestes, um dann auch bei der EM dabei zu sein. Es war wahnsinnig zu sehen, wie viele Fans hier sind".

"Der Spielstil bei meinem Verein passt mir sehr gut und der Verein passt super zu mir. Ich habe mich sicherlich weiterentwickelt und ich fühle mich richtig gut."

"...Teamchef zeigen, dass ich im Tor stehen will bei Endrunde"

"Das Wichtigste für mich ist, dass ich meine Trainingsleistung bringe und in jedem Training und Spiel, das ich bekomme, dem Teamchef zeige, dass ich im Tor stehen will bei der Endrunde."

"Das ist ein Vierkampf um die Torhüterposition, ganz klar. Jeder probiert sich im Training zu empfehlen und sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber es steht so auf dem Papier, vier Torhüter sind jetzt dabei und jeder von uns würde gern bei der Endrunde dabei sein."

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: IMAGO und GEPA-ADMIRAL