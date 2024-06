Zum vierten Mal trainierte das ÖFB-Team, das am Dienstag im dritten von vier EM-Tests in Wien auf Serbien trifft (20.45 Uhr, live ORF1), am Sonntag in Windischgarsten im oberösterreichischen Traunviertel. Dabei machten zwei Spieler die Einheit unter dem deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick diesmal nicht mit, einer reiste sogar ab. Während sich mit Deutschland-Legionär Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Italien-Legionär Stefan Posch (FC Bologna) zwei äußerten - siehe nachfolgend STATEMENT-Auszüge.

Belastungssteuerung für Gernot Trauner, hier gegen Antoine Griezmann von Frankreich. Gegen den Vizeweltmeister kommt es für das ÖFB-Team gleich zum Auftakt bei der EM in Deutschland in Gruppe D am Montag, den 17. Juni in Düsseldorf (Ankick: 21 Uhr). Links Xaver Schlager, der leider verletzungsbedingt für die EURO ausfällt.

Vaterfreuden bei Romano Schmid; Belastungssteuerung bei Gernot Trauner

Mittelfeldspieler Romano Schmid war Sonntagfrüh abgereist, weil seine Frau die Geburt des gemeinsamen Kindes erwartet. Ob der 24-jährige Steirer vor dem Testspiel am Dienstag in Wien gegen Serbien wieder retour ist, sei noch unklar.

Auch Abwehrspieler Gernot Trauner machte das Sonntagtraining nicht mit und pausierte damit zum zweiten Mal. Der Familienvater (Zwillinge) ließ bereits aus Gründen der Belastungssteuerung eine Einheit tags zuvor aus. Das sei auch mit seinem Klub so ausgemacht. Der Kapitän von Feyenoord Rotterdam fiel im Frühjahr zwei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung aus, ehe der 32-jährige Linzer im Finish der Meisterschaft in der Eredivisie ein Comeback feierte un noch zu fünf Einsätzen, davon zwei über die gesamte Spieldauer, kam.

Im derzeitigen 29-Mann-Kader, der bis zum 8. Juni auf 26 Spieler zu reduzieren ist, stehen neben dem Routinier mit Philipp Lienhart, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Flavius Daniliuc und Leopold Querfeld noch fünf weitere Innenverteidiger. Einer davon wird aller Voraussicht nach wohl aus dem EM-Kader rausfallen.

Erstmals komplett sein wird das Team von Ralf Rangnick nächste Woche, wenn auch Marcel Sabitzer, der gestern mit dem BVB eine unglückliche 0:2-Niederlage im Champions League-Finale gegen Real Madri kassierte, hinzustoßen wird. Morgen geht es für das Rangnick-Team nach Wien, wo es bereits am Montagmorgen eine Änderung geben wird.

Ursprünglich war das Abschlusstraining noch in Windischgarsten geplant, doch wegen der starken Regenfälle und entsprechender Platzverhältnisse übersiedelt der Tross nun bereits früher in die Hauptstadt, wo am Montag um 15 Uhr das Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion stattfindet.

"Die Intensität und die Qualität ist sehr gut, wir sind sehr unangenehm zu spielen"

Dabei auch die Auslands-Legionäre Christoph Baumgartner (Foto) und Stefan Posch, die nachfolgende Statements abgaben.

Christoph Baumgartner (24 Jahre, geb.: 01.08.1999 in Horn, Off. MF, 36 ÖFB-Teamspiele/13 Tore; Verein: RB Leipzig):

"Gegen Serbien ist das letzte Heimspiel vor der EURO und der Rückhalt der Nation, der Fans bedeutet uns sehr viel. Es wird sicherlich eine tolle Stimmung."

"Wir wollen einen guten letzten Test abliefern. Wir müssen unsere Trainingsleistungen in die Spiele transportieren. Die Intensität und die Qualität ist sehr gut und wir sind sehr unangenehm zu spielen."

"Ich freue mich immer sehr für Österreich zu spielen und hierher zu kommen. Ich bin sicherlich deutlich selbstbewusster, da ich hier auf einem tollen Niveau spiele. Im Verein hat es leider nicht immer so gut geklappt."

"Wir können auch die ganz großen Nationen schlagen"

"Wir haben sehr viel umgesetzt und die Trainingseinheiten waren richtig gut. Dies stimmt mich sehr positiv."

"Auch gegen große Nationen haben wir uns schon bewiesen. Wir wissen, dass die Gruppe sehr schwer ist und das Auftaktspiel gegen Frankreich wird sicherlich schwer. Dennoch dürfen wir uns nicht verstecken und wir haben uns bereits gegen große Nationen bewiesen".

"Die Vorfreude auf die EURO ist riesig und ja es ist sicherlich sehr viel möglich. Wir müssen auf dem absoluten Maximum spielen und wir können auch die ganz großen Nationen schlagen. Mit der Unterstützung von Österreich ist alles möglich.

"Wir spielen nächstes Jahr Champions League. Diesen Schwung will ich jetzt mitnehmen"

Stefan Posch (27 Jahre, geb.: 14.05.1997 in Judenburg, Abwehrspieler, 30 ÖFB-Teamspiele/1 Tor; Verein: FC Bologna):

"Die Vorfreude ist riesig und wir freuen uns alle schon länger drauf. Die EURO wird ein einmaliges Erlebnis werden. Jetzt stehen aber noch zwei Testspiele an."

"Die Saison bei Bologna ist überragend gelaufen und wir spielen nächstes Jahr Champions League. Diesen Schwung will ich jetzt mitnehmen."

"Wir müssen die Leistungen aus den letzten Spielen wiederholen. Wir haben viel trainiert und unsere Prinzipien verinnerlicht."

"Wir haben uns alle das Finale zusammen angeschaut und es war ein sehr spannendes Spiel. Es tut mir leid für Marcel Sabitzer, aber Glückwunsch an David."

"Wir können gegen alle gewinnen und alles ist möglich"

"Unser Ziel ist es, die Gruppe zu überstehen. Wir können gegen alle gewinnen und alles ist möglich. Dafür brauchen wir aber jeden Spieler."

"Ich finde, dass jeder, egal welche Rolle er hat, 100% im Training gibt und das ist auch unsere Stärke"

"Wir brauchen die Unterstützung von allen. Wir wollen eine gute Stimmung erzeugen und deswegen würde ich mich freuen, wenn einige Tickets für das Testspiel am Dienstag verkauft werden."

