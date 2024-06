Dienstagabend, den 4. Juni, steht für das österreichische Nationalteam das vorletzte Testspiel vor der UEFA EURO 2024 in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) an, das letzte auf heimischem Boden. Die Auswahl vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick trifft dabei im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf den EM-Teilnehmer Serbien. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. Nachfolgend STATEMENTS von Ralf Rangnick und Routinier Marko Arnautović.

"Wir wollen unseren Fußball sehen"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65 Jahre, geb.: 29.06.1958 in Backnang/Baden-Württemberg):

"Was wir sehen wollen ist immer das gleiche. Wir wollen unseren Fußball sehen. Wir wollen unseren Fußball von der ersten bis zur letzten Minute auf den Platz bringen. Der Gegner wurde jetzt nicht nach Kriterien ausgewählt, dass er einem unserer Gruppengegner ähnelt, sondern es ging eher darum einen Gegner zu finden, der auch einen Gegner sucht. Das ist wieder ein Spiel, ähnlich wie gegen die Türkei, wo wahrscheinlich viele Fans aus Serbien da sein werden und wo wir auch eine gute Atmosphäre im Stadion haben werden. Darum ging´s uns in erster Linie auch."

"Ich bin froh, dass wir Marko wieder komplett zur Verfügung haben. Das war eine Zeit lang nicht so ganz sicher abzusehen, wenn man an die letzten Monate denkt. Deswegen sind wir sehr froh, dass Marko wieder voll fit ist und uns zur Verfügung steht. Wenn er fit ist, dann war er für uns immer ein absoluter Gewinn. Wenn ich allein an unser Spiel in Schweden denke oder auch hier gegen Italien. Das waren absolute Topleistungen, die er gebracht hat. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir ihn in der jetzigen Verfassung wieder zur Verfügung haben."

"Bei Gernot Trauner müssen wir schauen"

"Gernot Trauner wurde heute nochmal geschont und wird morgen nochmal einen Tag Behandlung bekommen. Dann müssen wir schauen, ob er bis zum 5. Juni wieder trainingsfähig ist. Das wäre wichtig, weil wir am 7. Juni endgültig den Kader benennen müssen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass er am 5., am 6. oder gegebenenfalls am 7. wieder trainieren kann und damit auch zeigt, dass er spielfähig ist. Auch für das Spiel gegen die Schweiz und letztlich auch die Europameisterschaft."

"Wir wollen uns auf die EM und die Spiele in der Gruppe vorbereiten, vor allem das erste gegen Frankreich. Trotzdem wollen wir natürlich Spiele gewinnen. So werden wir das Spiel gegen Serbien und auch gegen die Schweiz angehen. Dass wir jeweils eine Mannschaft ins Rennen schicken, von der wir glauben, dass sie das Spiel auch gewinnnen können. Natürlich haben die Aufstellungen letzendlich auch schon damit was zu tun, wie wir nachher bei der Europameisterschaft spielen wollen."

"Entscheidungen immer nur dann treffen, wenn sie zur Entscheidung anstehen"

"Die Frage ist ja generell wie wir das Spiel gegen Frankreich (Anm.: 17. Juni) angehen von der Grundordnung. Vorher war ja die Frage Marko oder Gregerl oder Max Entrup. Wir haben auch schon Spiele gehabt, wenn ich an das in Schweden denke, wo wir von Beginn an mit zwei Stürmern gespielt haben. Auch das ist absolut möglich in unserer Grundordnung und mit unserer Besetzung.

Deswegen beschäftigen wir uns mit Frankreich dann, wenn wir am 12. Juni in Berlin zusammenkommen. Dann werden wir uns auch nochmal genauer anschauen, wie wir das Spiel angehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sich darüber schon Gedanken zu machen, macht keinen Sinn. Entscheidungen immer nur dann treffen, wenn sie zur Entscheidung anstehen."

"Jeder, der unser Training am zweiten Trainingstag gesehen hat, als wir die Turnierform gemacht haben, hat gesehen, dass es viel aggressiver da nicht zugehen kann wie in einem normalen Spiel. Da ging richtig die Post ab. Jeder wollte gewinnen und am Schluss als Sieger dastehen. Ich kann mich erinnern, als wir die Auslosung für dieses Turnier gemacht haben, hat Marko in die Gruppe gefragt ´müssen wir überhaupt noch spielen`? Am Schluss ging es dann doch etwas anders aus. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft, aber trotzdem ist ein großer Konkurrenzkampf da und auch dieser unbedingter Wille, Spiele zu gewinnen."

"Ich bin zu 100 Prozent fit"

Marko Arnautović (35 Jahre; geb. 19.04.1989 in Wien; Stürmer, 111 ÖFB-Teamspiele/36 Tore, Verein: Inter Mailand)

"Die Trainingseinheiten in Windischgarsten waren sehr intensiv und sehr gut. Wir sind gut vorbereitet für das Testspiel gegen Serbien mit Hinblick auf die EURO. Wir haben noch ein paar Tage bis zum ersten Spiel bei der EURO. Wir sind bereit und motiviert. Mir geht es gut. Ich bin zu 100 Prozent fit."

"Ich kann noch mehr als drei Mal 90 Minuten spielen. Am liebsten wäre mir das. Natürlich wollen wir weiterkommen. Ich habe schon öfters erwähnt, ich bin bereit. Der Trainer weiß, was er von mir hat. Letztendlich entscheidet der Trainer und nicht ich. Jede Entscheidung werde ich respektieren."

"Heutzutage gibt es keine Freundschaftsspiele mehr. Jedes Spiel wird man mit 100 Prozent angehen. Wenn man da etwas zurückzieht, hat man auch eine größere Gefahr, sich zu verletzen."

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Christian Fauland