Ein kleiner Hoffnungsschimmer war wohl bis zuletzt da, dass ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager doch noch auf den EM-Zug aufspringt für die EURO in Deutschland (14. Juni - 14. Juli). Der 28-jährige Salzburger verletzte sich ja vor der ADMIRAL Bundesliga-Partie des FC Red Bull Salzburg beim SK Rapid am 5. Mai, wurde hernach am Knie operiert und kämpfte für sein Comeback. Ein Wettlauf mit der Zeit. Doch bei der heutigen Pressekonferenz im Hinblick auf das morgige Testspiel gegen die Schweiz stellte der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick klar, dass seine Nr. eins definitiv nicht beim EM-Turnier dabei sein wird.

EM-Traum geplatzt für den 15-fachen ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager, der für sein Comeback kämpfte, doch die Zeit reichte nicht aus. Siehe auch HIER!

Das lädierte Knie reagierte wieder

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „Bei ihm wird es sich nicht ausgehen!" So habe bei Alexander Schlager das lädierte Knie wieder reagiert und sei ein Training auf dem Platz bislang nicht möglich gewesen.

Ob Schlagers ehemaliger Mannschaftskollege beim LASK, Gernot Trauner (inzwischen Feyenoord Rotterdam), bei der EURO im Nachbarland dabei sein wird, hängt davon ab, ob der 32-jährige Linzer fit genug ist. Den finalen Kader wird der ÖFB am Freitag nach dem Abschlusstraining (11.30 Uhr) bekannt geben. Rangnick will den betroffenen Spielern dann im Hotel seine Entscheidung mitteilen. „Es gibt sicherlich angenehmere Aufgaben“, sagte der Teamchef.

Der ÖFB-Kader wird aus 23 Felspielern und drei Torhütern bestehen. Bei den Goalies haben Patrick Pentz und Heinz Lindner ihren Platz sicher. Einer aus dem Torhüter-Duo um Tobias Lawal (LASK) und Niklas Hedl (SK Rapid) wird den Sprung zur EURO wohl nicht schaffen. Zudem muss Rangnick noch zwei Feldspieler streichen.

Schweiz-Testspiel: Marcel Sabitzer noch geschont

Bei der EM-Generalprobe gegen die Schweiz (Samstag, Ankick: 18 Uhr, St. Gallen) wird Marcel Sabitzer noch nicht zum Einsatz kommen. Rangnick erklärt: „Es wäre morgen ein unnötiges Risiko bei Marcel." Der 30-jährige Oberösterreicher spielte am vergangenen Samstag noch im Champions-League-Finale mit dem BVB gegen Real Madrid und soll sich noch regenieren.

