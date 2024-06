Nach dem erfolgreichen 2:1-Testspielsieg gegen Serbien am Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion und drei anschließenden Traininngseinheiten in Wien hebt das ÖFB-Team heute nach Zürich ab. Vom dortigen Flughafen geht es weiter nach St. Gallen, wo für Laimer & Co. im Kybunpark am morgigen Samstag die Generalprobe auf die UEFA EURO 2024 in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) steigt, gegen einen weiteren EM-Teilnehmer mit der Schweiz (Ankick: 18 Uhr). Vorher äußerten sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auf der Pressekonferenz. Nachfolgend Zitate von beiden!

"Wir sind eingespielt für die EURO"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65 Jahre, geb.: 29.06.1958 in Backnang/Baden-Württemberg):

"Keiner freut sich diese Gespräche mit den Spielern zu führen, aber wir warten das heutige Training noch ab und dann werden wir mit den Spielern reden, welche nicht mit zur EURO fahren."

"Wir warten jetzt erstmal ab, ob es drei Spieler werden. Die Türen zum Nationalteam sind immer offen und das hat man jetzt auch bei Gernot Trauner gesehen."

"Alexander Schlager wird sicherlich nicht nominiert, da es sich bei ihm nicht ausgeht" (siehe auch HIER)

"Morgen wollen wir den Zuschauern ein gutes Spiel liefern. Ich hoffe, dass es ein wenig körperbetonter wird, denn nach dem 2:0 (Anm.: vergangenen Dienstag gegen Serbien) war es ein richtiger Härtetest für uns. Dennoch soll es kompetitiv sein."

"Es steht und fällt mit unserer Leistung. Wir sind uns bewusst, dass wir gegen die Gruppengegner eine Topleistung brauchen und das hat man gestern auch bei Holland gesehen. Letztendlich kommt es auf unsere Leistung an."

"Wir wollen sicherlich unsere Siegesserie ausbauen und auch morgen das Spiel gewinnen. Dennoch werden wir morgen Spielern Spielpraxis geben. Wir sind eingespielt für die EURO und deswegen spielt auch Marcel Sabitzer nicht."

„Selbst wenn wir das Spiel gewinnen: Richtig los geht es am 17. gegen Frankreich. Wir wissen, was für eine Leistung wir brauchen, um gegen Frankreich zu bestehen.“

"Bei EURO muss man sich bei mir keine Sorgen machen"

Marcel Sabitzer (30 Jahre, geb.: 17.03.1994 in Wels/OÖ; 78 ÖFB-Teamspiele/17 Tore; Verein: Borussia Dortmund):

"Die Schweiz hat auf der Sechser-Position enorm Qualität. Jeder hat gesehen, was Granit Xhaka leisten kann. Doch auch wir haben genug Qualität. Eine Wette mit BVB-Teamkollege Kobel gibt es nicht."

"Die Schweiz ist eine sehr gute Mannschaft und es wird ein Duell auf Augenhöhe. Wir wollen ein gutes Gefühl für die EURO entwickeln."

"Ich werde morgen nicht spielen und noch pausieren, denn ich hatte mit dem Champions League-Finale eine große Anstrengung. Dennoch werde ich mitreißen und freue mich auf das Spiel"

"Gefühle kann man nicht verbergen oder unterdrücken und das Finale hat einiges mit mir gemacht. Die Niederlage war sehr schwer für mich zu verdauen."

"Ich versuche mein Bestes und bei der EURO muss man sich bei mir keine Sorgen machen."



Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Christian Fauland