Im letzten Testspiel vor der EM 2024 traf Österreich in St. Gallen auf die Schweiz. Für beide Mannschaften also ein bedeutender Test, Rot-Weiß-Rot gewann zuletzt alle sechs Spiele en suite, die Schweiz ist seit drei Spielen unbesiegt. Ein intensives Vorbereitungsspiel endete am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften konnten in Durchgang zwei keine weiteren Tore mehr nach den frühen Treffern von Christoph Baumgartner und Silvan Widmer erzielen.

Der 24-jährige Leipzig-Akteur und Mittelfeld-Motor im österreichischen Nationalteam traf in allen letzten vier Spielen jeweils einmal, auch heute war Christoph Baumgartner wieder zur Stelle und erzielte einen Treffer, wenngleich es diesmal nur zu einem Unentschieden reichte.

Frühe Führung für Österreich

Dieses Spiel begann in St. Gallen mit einer Verzögerung, da ein beschädigtes Tornetz provisorisch repariert werden musste. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichterin Caputi aus Italien kam es in der 6. Spielminute zur ersten Gelegenheit für Österreich, die durch diese Aktion den Führungstreffer erzielten. Ein schneller Konter brachte Christoph Baumgartner in eine aussichtsreiche Position, der von der Mittellinie aus alleine und unaufhaltsam Richtung Tor unterwegs war. Der RB Leipzig-Akteur schloss am Ende vor dem Schlussmann souverän ins lange Eck ab. Es war sein fünfter Treffer in den letzten fünf Länderspielen.

Die Schweiz ließ sich durch den Rückstand nicht entmutigen und übernahm mit Fortdauer der ersten Spielhälfte etwas die spielerische Kontrolle. In der 15. Minute wurde es erstmals gefährlich, als Dan Ndoye eine flache Hereingabe nur knapp verpasste. Doch in der 25. Minute belohnte sich die Nati für ihren spielerischen Aufwand. Nach einem Angriff über die rechte Seite konnte Silvan Widmer den Abpraller von ÖFB-Keeper Lindner aus kurzer Distanz zum Ausgleich verwerten. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv und hart umkämpft. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Österreich hatte noch einen Abschluss durch Nicolas Seiwald, der jedoch das Tor verfehlte. Somit ging es mit einem gerechten 1:1 in die Kabinen.

Chancenarmer zweiter Durchgang

Die zweite Hälfte begann ohne personelle Änderungen bei der Schweiz, während Österreich-Coach Ralf Rangnick gleich dreimal wechselte. Die Schweizer hatten weiterhin viel Ballbesitz, konnten jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. In der 53. Minute hatte Rubén Vargas eine gute Aktion, doch sein Zuspiel wurde von Stefan Posch geklärt. Rot-Weiß-Rot zeigte sich in der Defensive sattelfest und wartete auf Kontermöglichkeiten. In der 55. Minute konnte Michael Gregoritsch nach einem schnellen Angriff jedoch nicht erfolgreich abschließen. Auch in der Folge blieben gefährliche Tormöglichkeiten Mangelware.

Auch in den letzten zwanzig Minuten plätscherte das Spiel so vor sich hin. Beide Mannschaften schienen mit dem Unentschieden zufrieden zu sein und riskierten für die kommende Europameisterschaft nicht mehr viel. Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatte Österreich dann aus dem Nichts in der 81. Minute. Michael Gregoritsch drehte sich geschickt im Sechzehner auf und schloss unbedrängt ab, doch Yann Sommer parierte den Schuss bravourös. In der Schlussphase deutete zunehmend immer mehr auf ein Remis hin. Österreich und die Schweiz spielten keine klaren Offensivaktionen mehr heraus und konzentrierten sich auf die Defensive. Die Schiedsrichterin pfiff die Partie dann ab und es blieb beim leistungsgerechten 1:1-Remis.

Seit sieben Spielen ungeschlagen.

Nächster Halt: EURO! 👊🏼

__________

FT | 🇨🇭 1:1 🇦🇹 | #GemeinsamÖSTERREICH #SUIAUT pic.twitter.com/IeJNQlt1C4 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 8, 2024

Test-Länderspiel

Schweiz vs. Österreich 1:1 (1:1)

Samstag, 08.06.2024, 18:00 Uhr, Kybunpark St. Gallen, Z: 18.731 (ausverkauft), SR: Maria Caputi/Italien.

Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji (75. Stergiou), Rodriguez (75. Sierro) - Freuler, Xhaka (75. Zesiger), Zuber (41. Aebischer), Vargas (65. Shaqiri), Ndoye - Amdouni (65. Okafor). Trainer: Murat Yakin.

Österreich: Lindner - Trauner (65. Wöber), Lienhart (65. Danso), Mwene, Daniliuc (45. Posch) - Seiwald, Kainz (45. Wimmer), Schmid, Baumgartner (45. Grillitsch), Laimer (75. Seidl)- Gregoritsch. Trainer: Ralf Rangnick.

Torfolge: 0:1 Baumgartner (5.), 1:1 Widmer (25.).

Gelbe Karten: Xhaka (57., Foul) und Stergiou (79., Foul) bzw. Seiwald (82., Foul) und Wimmer (90., Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Christian Fauland und Florentin Hölzl