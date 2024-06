Die ÖFB-Auswahl holt im letzten Test-Länderspiel vor der am 14. Juni beginnenden EM-Endrunde auswärts ein 1:1 (1:1) gegen die Schweiz. Christoph Baumgartner bzw. Silvan Widmer zeigen sich vor 18.731 Zuschauer:innen im Kybunpark St. Gallen für die Treffer verantwortlich. Österreich bleibt damit bereits das siebente Länderspiel in Folge ungeschlagen. Vor der Begegnung mit der Schweiz konnte Rot-Weiß-Rot um den deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sechs Siege feiern. Nachfolgend gesammelte ZITATE aus dem ÖFB-Team-Lager nach der EM-Generalprobe.

Sah gegen EM-Mitstarter Schweiz am Samstag beim letzten Testspiel vor der EURO Schatten und Licht bei seiner Mannschaft: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef:

"Mit ein bisschen geht es nicht und bei unserer Spielweise müssen wir immer voll dabei sein. Das war in der zweiten Halbzeit der Fall. Die Mannschaft hat gemerkt, dass wir durch das Hochschalten besser spielen. Die zweite Halbzeit haben wir dominiert."

"Das Verhalten in der ersten Halbzeit war menschlich. Es hat immer etwas mit dem Kopf zu tun und wir haben eine lange Anreise hinter uns und eventuell geht alles mit ein bisschen weniger. Alle haben uns in den Himmel gelobt."

"Ich bin froh, dass das Spiel so gelaufen ist und mit der Leistung in der ersten Halbzeit haben wir gegen Frankreich keine Chance, aber wir wollen eine Chance haben. Die Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein."

"Wir müssen die Grundtugenden bringen und in der ersten Halbzeit sah die Schweiz deutlich besser aus. Wenn wir unsere Tugenden bringen, wird es schwer für viele Mannschaften."

"Die endgültige Torwartentscheidung habe ich noch nicht getroffen. Wir werden dies in Ruhe besprechen."

"Christoph Baumgartner ist ein Unterschiedsspieler für uns und er spielt bei uns mit extrem viel Selbstvertrauen. Wir brauchen ihn."

"Ich bin froh, dass wir vier super Innenverteidiger haben und dass Gernot Trauner und Philipp Lienhart zurück sind. Jetzt haben wir ein Luxusproblem auf der Innenverteidigerposition."

"Wir brauchen alle Mann an Bord und es fehlen schon vier Stammspieler. Wenn wir aber den bestmöglichen auf der Position haben, werden wir auch gegen die Topnationen gut ausschauen."

"Bei uns ist immer Luft nach oben und wenn wir die Grundtugenden bringen, werden wir Tore schießen. Wir müssen einfach unser Spiel spielen."

"Die Spieler sollen jetzt nochmal richtig abschalten und das tun, was ihnen gut tut. Sonst könnte es alles sehr viel werden."

"Klar ist die EM in Deutschland für mich als Deutscher etwas besonderes. Die Vorfreude überwiegt und ich bin zum ersten Mal Teamchef. Die erste Halbzeit hat mich heute dennoch genervt."

"In dieser Gruppe können wir nur gewinnen, denn unsere Quoten sind sicherlich nicht Top 2."

📱💪 Ihr habt euch in der #ÖFBApp entschieden: Torschütze Christoph Baumgartner ist Player Of The Match. Bravo, Baumi! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/08hepTeSO6