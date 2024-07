Nach der UEFA EURO 2024 in Deutschland ist vor der UEFA Nations League 2024/25, die für das ÖFB-Team nach zunächst zwei Auswärtsspielen in Slowenien (06.09.) und Norwegen (09.09., Ankick jeweils 20:45 Uhr) auf heimischem Boden in Linz beginnt. Dabei empfängt die Auswahl vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Oktober in der oberösterreichischen Landeshauptstadt auf der Gugl zunächst die Mannschaft von Kasachstan (10. Oktober), ehe es drei Tage darauf für Rot-Weiß-Rot gegen den Ex-Salzburger Erling Haaland (siehe auch HIER) & Co. geht.

LASK-Abonnenten können sich bereits ab morgen Tickets sichern

Nachdem der gebürtige Oberösterreicher Marcel Sabitzer und das ÖFB-Team bei der EM in Deutschland viel Eurphorie entfachte und mit großer Leidenschaft viele Fans begeisterte, um im Achtelfinale gegen die Türkei unglücklich auszuscheiden, will man an die gezeigten Leistungen auch in der Nations League anknüpfen.

Dabei absolviert die Auswahl von Ralf Rangnick im Oktober die ersten beiden Heimspiele der UEFA Nations League 2024/25 in der Raiffeisen Arena in Linz.

Am Donnerstag, 10. Oktober heißt der Gegner im von UNIQA präsentierten Länderspiel Kasachstan, am Sonntag, 13. Oktober folgt das von Raiffeisen präsentierte Duell mit Norwegen. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Ticketverkauf startet bereits in Kürze. Ab Dienstag, 16. Juli (14.00 Uhr) können sich zunächst Abonnenten des LASK exklusiv ihre Karten sichern. Der öffentliche Vorverkauf startet am Donnerstag, 18. Juli um 14 Uhr auf www.oefb.at/tickets.

VIP-Tickets für die ersten Heimspiele der Nations League können bereits HIER bestellt werden.

Jahres-Abschluss im Happel-Stadion

Im letzten Spiel des Jahres gastiert das Nationalteam im Ernst Happel-Stadion in Wien, wo man am Sonntag, 17. November um 18.00 Uhr zum Abschluss der UEFA Nations League im PUMA-Länderspiel Slowenien empfängt.

Der Wiederaufstieg in die Liga A ist das erklärte Ziel, bevor Ralf Rangnick mit seiner Mannschaft 2025 die WM-Qualifikation ins Visier nimmt.

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3:

Freitag, 6. September 2024, 20.45 Uhr: Slowenien vs. Österreich

Montag, 9. September 2024, 20.45 Uhr: Norwegen vs. Österreich

Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Kasachstan

Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Norwegen

Donnerstag, 14. November 2024, 16.00 Uhr: Kasachstan vs. Österreich

Sonntag, 17. November 2024, 18.00 Uhr: Österreich vs. Slowenien

