In wenigen Tagen beginnt in Paris das olympische Fußballturnier, ein Höhepunkt für Fußballfans weltweit. Obwohl Österreich nicht vertreten sein wird, gibt es für heimische Fußballfans dennoch viele Gründe, gespannt nach Frankreich zu blicken.

Foto von Luca Dugaro auf Unsplash

Abschied einer Legende

Der emotionale Höhepunkt des Turniers dürfte der letzte Auftritt der brasilianischen Ikone Marta auf großer Bühne sein. Die sechsmalige Weltfußballerin will sich mit olympischem Gold krönen – ein Titel, der in ihrer glänzenden Karriere noch fehlt. Wird die 38-Jährige ihre "Seleção" ein letztes Mal zu Höchstleistungen antreiben? Marta, die in ihrer Karriere 118 Tore in 183 Länderspielen erzielt hat, wird alles daran setzen, ihre beeindruckende Laufbahn mit einem goldenen Abschluss zu krönen.

Duell der Gigantinnen

Im Frauenturnier zeichnet sich ein epischer Kampf zwischen Tradition und Moderne ab. Die USA, lange Zeit das Maß aller Dinge, wollen nach dem frühen WM-Aus Wiedergutmachung. Doch Spanien, der neue Stern am Fußballhimmel, gibt sein olympisches Debüt und möchte nach dem WM-Titel auch das olympische Double. Kann "La Roja" die Machtverhältnisse im Frauenfußball endgültig verschieben?

Für Wettbegeisterte bietet dieses Duell besonders interessante Perspektiven. Während die USA aufgrund ihrer olympischen Erfolgsgeschichte bei vielen Buchmachern noch als Favorit gehandelt werden, sehen Experten die Spanierinnen im Aufwind. Die Quoten spiegeln diese Unsicherheit wider und versprechen potenziell hohe Gewinne für jene, die den richtigen Riecher haben. Doch Vorsicht: Wie immer im Sport können Überraschungen die Wettbüros auf den Kopf stellen. Nicht zuletzt deshalb bleibt dieses Turnier für Fans und Wettbegeisterte gleichermaßen spannend bis zum letzten Pfiff.

Junge Wilde und der Heimvorteil

Bei den Männern verspricht besonders das französische Team Spektakel. Mit Heimvorteil und einer goldenen Generation an Nachwuchstalenten träumt "Les Bleus" vom Olympiasieg. Thierry Henry, der legendäre Stürmer und jetzige Trainer, hat eine beeindruckende Mannschaft zusammengestellt, die sowohl erfahrene Spieler wie Alexandre Lacazette als auch aufstrebende Talente wie Michael Olise umfasst.

Frankreichs Vorbereitungsspiele, darunter ein überzeugender 7:0-Sieg gegen die Dominikanische Republik, zeigen das Potenzial des Teams. Doch Argentinien, im Höhenflug nach dem WM-Triumph, will mit seiner nächsten Talentgeneration nachlegen. Spieler wie Julián Álvarez und Thiago Almada könnten den Unterschied machen. Spannend wird auch, ob Spanien und Japan ihren Erfolg von Tokio wiederholen können, da beide Nationen starke Kader mit vielversprechenden jungen Spielern präsentieren.

Talentschau für Bundesliga-Fans

Für Anhänger der österreichischen Bundesliga lohnt ein genauer Blick auf die Kader von Spanien, Frankreich und Deutschland. Hier könnten sich Nachwuchshoffnungen verbergen, die bald die heimischen Stadien bereichern. Michael Olise, der kürzlich zu Bayern München gewechselt ist, und Castello Lukeba von RB Leipzig sind nur zwei der vielen Talente, die für Frankreich antreten. Auch südamerikanische Youngsters nutzen das Turnier gerne als Sprungbrett nach Europa – wer wird der nächste große Transfer? Spieler wie Claudio Echeverri, der bei Manchester City unter Vertrag steht, und Samu Omorodion, der bei Atlético Madrid spielt, könnten bald in der Bundesliga auftauchen. Diese Talente bieten nicht nur spannende Spiele, sondern auch die Möglichkeit, zukünftige Stars zu entdecken, die bald in den europäischen Top-Ligen glänzen könnten.

Olympisches Flair im Fußballmekka

Das Turnier startet am 24. Juli, noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier, mit 16 Männer- und 12 Frauenteams. Der Höhepunkt: Die Finalspiele im legendären Parc des Princes, der Heimat von Paris Saint-Germain. Hier, wo sonst Mbappé und Co. zaubern, werden die olympischen Medaillen vergeben.

Auch ohne österreichische Beteiligung verspricht das olympische Fußballturnier Spannung pur. Es ist eine einzigartige Mischung aus etablierten Stars, aufstrebenden Talenten und der besonderen olympischen Atmosphäre. Für Fußballfans ist es die perfekte Gelegenheit, die Stars von morgen heute schon zu entdecken. Wer weiß – vielleicht sehen wir einige von ihnen bald in der österreichischen Bundesliga wieder?