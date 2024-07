Seit 1. Februar 2012 ist der frühere Bundesliga-Trainer Werner Gregoritsch (KSV 1919, LASK, SV Mattersburg) mittlerweile ÖFB-U21-Teamchef. Unzählige Talente wurden unter ihm weiter entwickelt, gefördert, um den Sprung ins A-Team zu schaffen. Doch laut der Kronenzeitung sei der Posten des 66-jährigen Grazers nicht mehr gesichert, werde sogar bereits von eventuellen Nachfolgern gesprochen. Entscheidung offen!

Kämpfertyp! Stets engagiert und voller Leidenschaft an der Außenlinie: Trainer Werner Gregoritsch. Doch wird der 66-jährige Steirer nach 12 Jahren weiter ÖFB-U21-Teamchef bleiben? In über einem Jahrzehnt leitete er in 111 Spielen (Punkteschnitt: 1,91) für den Nachwuchs von Rot-Weiß-Rot. Was hat Ralf Rangnick vor?

111 Spiele als ÖFB-U21-Teamchef

Nachdem der gleichaltrige ÖFB-A-Teamchef Ralf Rangnick sich für einen eigenen Verbleib bei der österreichischen A-Nationalmannschaft ausgesprochen hat und dem Werben des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München eine Absage erteilte, soll das dem Vernehmen nach seine Kompetenzen bei Rot-Weiß-Rot erweitern. Rangnick ist aus seiner Vergangenheit im Vereinsfußball als Reformer bekannt und könnte auch weitere Veränderungen beim ÖFB vornehmen.

Es bleibt abzuwarten wie weit Werner Gregoritsch in den Überlegungen des Deutschen, bei dem ja Sohn Michael Gregoritsch zu den Stammspielern zählt, eine Rolle spielen wird und ob er weiter ÖFB-U21-Teamchef bleiben wird?

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at