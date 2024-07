Im Herbst will das ÖFB-U21-Team (JG 2002) in den verbleibenden drei Spielen doch noch das Ticket für die UEFA U21 EURO 2025 lösen. Zunächst gastieren die ÖFB-Talente am 6. September (18 Uhr) auswärts in Bosnien-Herzegowina. Gespielt wird in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, im Stadion Grbavica. Das einzig verbleibende Quali-Heimspiel (präsentiert von Magenta) steigt am 11. Oktober (20:30 Uhr, live ORF Sport+) gegen Slowenien in der ERGO Arena Wiener Neustadt. Zuvor kommt es am 9. September für die Schützlinge von Trainer Werner Gregoritsch noch zu einem Testspiel-Highlight in England.

"Dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben"

"Es ist kein Geheimnis, dass wir uns in einer komplizierten Situation befinden und uns keine Ausrutscher mehr erlauben dürfen. Wir haben uns im März mit dem Heimspiel gegen Zypern in diese Lage gebracht und müssen nun richtig damit umgehen", so Teamchef Werner Gregoritsch. Nun steht der Herbst-Terminplan für seine Auswahl fest.

In dem nurmehr ein Quali-Heimspiel auf dem Programm steht. Am Freitag, den 11. Oktober (20:30 Uhr, live ORF Sport+) gegen Slowenien in der ERGO Arena in Wiener Neustadt.

"Ich freue mich, dass wir unser letztes Quali-Heimspiel in Wiener Neustadt spielen. Unsere bisherigen Auftritte in diesem Stadion waren sehr positiv, wie das 5:0 gegen Schottland zuletzt im Juni. Daran wollen wir anschließen. Ich hoffe, dass viele Fans kommen und bei diesem so wichtigen Match eine tolle Atmosphäre auf der Tribüne herrschen wird. Wir werden die lautstarke Unterstützung unserer Fans brauchen, um uns den benötigten Heimsieg zu sichern", sagt Gregoritsch.

Tickets für den letzten Auftritt vor den heimischen Fans sind ab sofort bei oeticket erhältlich.

Für das abschließende Quali-Match bei Gruppenfavorit Frankreich (15. Oktober) sind Spielort und -beginn noch nicht fixiert.

Test-Hit in England

Zu einem weiteren Highlight kommt es für die ÖFB-Talente im September. Das U21-Team tritt am Montag, den 9. September (20:45 Uhr) auswärts zu einem Test-Länderspiel gegen den amtierenden U21-Europameister England an. Gespielt wird im Stadion "Kenilworth Road" von Premier-League-Absteiger Luton Town FC.

"Das Quali-Spiel in Bosnien hat für uns oberste Priorität. Dort müssen wir abliefern, um die Chance auf die EURO-Teilnahme am Leben zu erhalten. Aber natürlich wird das Spiel in England, in diesem Stadion für uns etwas Besonderes. Wir haben gegen Frankreich bewiesen, dass wir mit den Top-Nationen mithalten können, wenn wir an unser Leistungslimit gehen. Mit einer guten Leistung in England können wir uns auch noch Selbstvertrauen für die beiden letzten Quali-Spiele gegen Slowenien und in Frankreich holen, die im Oktober auf uns warten", sagt U21-Kapitän Matthias Braunöder.

