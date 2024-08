Der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat heute im Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe den Kader für das Auswärts-Doppel zum Start der UEFA Nations League 2024/25 bekanntgeben. Ab kommenden Montag, den 2. September, bereitet sich das Nationalteam in Klagenfurt am Wörthersee auf die bevorstehenden beiden Spiele vor. Im Stadion Stožice in Ljubljana trifft Österreich dann auf Slowenien (Freitag, 6. September, 20.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), danach im Ullevaal Stadion in Oslo auf Norwegen mit Toptorjäger Erling Haaland (Montag, 9. September, 20.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Hat sich Gedanken gemacht beim ÖFB-Team-Kader für das Auswärts-Doppel in Slowenien und Norwegen: Der 66-jährige, deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Für den es wieder einige verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren gilt.

Rangnick: "Freue mich auf Wiedersehen mit Erling Haaland"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick meinte nach der Gruppen-Auslosung: "Norwegen ist einer der stärksten Gegner, den wir zugelost bekommen konnten. Es ist trotzdem ok, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Erling Haaland. Slowenien ist sicherlich auch ein gutes Los, weil wir keine allzu weite Reise haben. Es ist ein Nachbarland von Österreich, da könnte man von einem Lokal-Derby sprechen.“

Für die beiden September-Spiele mit dem Auswärts-Doppel in Slowenien und Norwegen werden bei Rot-Weiß-Rot die Stürmer Michael Gregoritsch (Muskelfaserriss), Saša Kalajdžić (Kreuzbandriss) und Maximilian Entrup (Knie) fehlen. Weiters verletzungsbedingt nicht dabei sind Gernot Trauner und Florian Kainz.

Auch mit Xaver Schlager und David Alaba (beide Kreuzbandriss) ist wohl generell im September in ihren jeweiligen Klubs RB Leipzig bzw. Real Madrid noch nicht mit einem Comeback zu rechnen.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1 Einsatz), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 10), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 15)

VERTEIDIGUNG: Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 23/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 24/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 15/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 36/1), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 9/0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin; 3/0), Maximilian WÖBER (Leeds United FC/ENG; 28/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 42/16), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 47/1), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 5/0), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 40/4), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 82/18), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 15/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 4/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 28/0), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 15/1)

STURM: Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 6/0), Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 116/37), Arnel JAKUPOVIC (NK Maribor/SVN; 0)

Auf Abruf: Tobias LAWAL (LASK; 0), Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0); Flavius DANILIUC (US Salernitana/ITA; 3/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0); Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Thierno BALLO (RZ Pellets WAC/0), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 3/0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1), Nikolas SATTLBERGER (KRC Genk/BEL; 0); Guido BURGSTALLER (SK Rapid; 26/2), Benedikt PICHLER (Holstein Kiel/GER; 0), Manprit SARKARIA (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Andreas WEIMANN (Blackburn Rovers/ENG; 25/2);

Unser 𝑲𝒂𝒅𝒆𝒓 für den Auftakt in die 𝑼𝑬𝑭𝑨 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆! 💪 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/nv0gdDjaVZ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) August 27, 2024

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3:

Freitag, 6. September 2024, 20.45 Uhr: Slowenien vs. Österreich

Montag, 9. September 2024, 20.45 Uhr: Norwegen vs. Österreich



Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Kasachstan in Linz

Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Norwegen in Linz

Donnerstag, 14. November 2024, 16.00 Uhr: Kasachstan vs. Österreich

Sonntag, 17. November 2024, 18.00 Uhr: Österreich vs. Slowenien

Fotocredit: Christian Fauland