Wie der ÖFB soeben vermeldet, wird der Ex-Salzburger Flavius Daniliuc von Hellas Verona aufgrund zweier Ausfälle in den Nationalteam-Kader für den bevorstehenden Nations-League-Auftakt nachrücken. Das entschied der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Am Freitag, 6. September (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wartet im Stadion Stožice in Ljubljana Slowenien, am Montag, 9. September (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) folgt im Ullevaal Stadion in Oslo für Rot-Weiß-Rot das Duell gegen Toptorjäger Erling Haaland und Norwegen.

Der 23-jährige Wiener Flavius Daniliuc hier im Dress des FC Red Bull Salzburg. An die Roten Bullen war der Abwehrspieler im Frühjahr ausgeliehen.

Danso verletzt - Lienhart mit Vaterfreuden

Die beiden Verteidiger Kevin Danso (RC Lens) und Philipp Lienhart (SC Freiburg) mussten Teamchef Ralf Rangnick kurzfristig absagen. Danso wird sich bei seinem Klub in Frankreich umfangreichen medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Lienhart ist in Erwartung der Geburt seines ersten Kindes und kann deshalb nicht am Lehrgang teilnehmen.

Aktuell bereitet sich das Nationalteam in Pörtschach auf die anstehenden Aufgaben vor. Nach der Ankunft im Werzers Hotel Resort steht am morgigen Dienstag, 3. September das erste Training im Wörthersee Stadion in Klagenfurt auf dem Programm.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL