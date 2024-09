Dann kommt wieder Österreich, das unermüdlich gegen das 5-4-1 der Bosnier anläuft. Braunöder findet Simon Seidl im Strafraum mit einem schönen Zuspiel, der lässt den Ball über den Scheitel rutschen, verfehlt das Tor aber denkbar knapp (22.). Auch die nächsten beiden Möglichkeiten hat Seidl, er scheitert zweimal an Damijanovic (26.).

Die Gregoritsch-Auswahl bleibt das aktivere und gefährlichere Team. Einzig die Belohnung fehlt. Auch ein Schuss von Ballo in der 35. Minute geht knapp neben das Tor. Weitere echte Möglichkeiten gibt es vor der Pause nicht mehr. Trotz klarer Überlegenheit der ÖFB-Auswahl geht es torlos in die Halbzeit.

Simon Seidl bricht den Bann und besorgt Entscheidung via Doppelpack

Zum zweiten Durchgang bringt Gregoritsch mit Florian Micheler einen Debütanten in die Partie, auch Christoph Lang ist neu mit dabei. Sattlberger und Oswald bleiben in der Kabine. Und Micheler auch gleich mit einer ersten gelungenen Aktion. Er zwingt Damijanovic zu einer Glanzparade (50.).

In der 56. Minute bricht dann der Bann. Ballo schickt Adewumi auf die Reise. Dessen Hereingabe findet Simon Seidl, der flach in das lange Ecke einschiebt. Und beinahe gelingt der Doppelschlag. Braunöder und Ballo spielen Adewumi frei, der knapp verzieht (57.). Auch die nächste Top-Chance hat Adewumi, er schießt aus kurzer Distanz den bosnischen Keeper an (62.).

Die Partie ist in der Folge von Zweikämpfen geprägt. In der 70. Minute bringt Gregoritsch einen weiteren Debütanten mit Leon Grgic in die Partie.

Seidl wird in der 77. Minute endgültig zum Matchwinner für die ÖFB-Talente. Nach einem schnellen Einwurf auf dem linken Flügel dribbelt er in den Strafraum und knallt den Ball ins kurze Eck. Der starke Ballo verpasst mit einem herrlichen Schuss in der 83. Minute die endgültige Vorentscheidung. Er scheitert an der Querlatte.

Das ändert nichts mehr am völlig verdienten Auswärtssieg der ÖFB-Auswahl. Im Oktober wartet dann das das entscheidende Quali-Doppel gegen Slowenien und in Frankreich.

"...haben im Oktober zwei Endspiele, die wir uns erhofft haben"

Teamchef Werner Gregoritsch: "Es war heute ein wirklich schöner Tag für uns. Ich glaube, dass der Sieg hätte höher ausfallen können, weil wir schon vor der Pause richtig gute Chancen hatten. Wir haben in der Halbzeit gewisse Dinge angesprochen und waren dann nach der Pause noch dominanter. Es war wichtig, dass wir uns in der Offensive viel bewegen und dynamisch sind. Jetzt haben wir im Oktober die zwei Endspiele, die wir uns erhofft haben."

Doppeltorschütze Simon Seidl: "Es war ein super Gefühl und natürlich richtig wichtig, weil wir schon zuvor einige gute Möglichkeiten ausgelassen haben. Wir haben uns als Team richtig gut gefunden und haben die Leistung vom Schottland-Spiel heute bestätigt. Wir wissen, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind und jeden schlagen können. Jetzt geht es im Oktober um alles."

Kapitän Matthias Braunöder: "Ich glaube, dass es ein sehr dominanter Auftritt und absolut verdienter Sieg von uns war. Ich glaube, dass wir doppelt so viele Chancen hatten wie die Bosnier. Wir werden unserer Marschroute treu bleiben und weiter von Spiel zu Spiel schauen. Es ist, wie wir immer angekündigt haben. Wir werden nicht aufgeben."

Qualifikation UEFA U21 EURO 2025

Bosnien-Herzegowina vs. Österreich 0:2 (0:0)

Tore: S. Seidl (56., 77.).

Bosnien-Herzegowina: Damijanovic - Susic, Cardaklija, Celik - Mustafic, Kovac, Ibrisimovic (89. Hamzic), Mehmedovic (62. Bristric) - Sakota (72. Alajbegovic), Kahvic (72. Marcetic), Kulasin (K) (62. Ramic).

Österreich: Polster - Böckle, Baidoo, Estrada, Oswald (46. Lang) - Braunöder (K) (86. Omic), Sattlberger (46. Micheler), Ballo, Seidl (90.+2 Reischl), Veratschnig - Adewumi (73. Grgic).

Simon Seidl schießt unsere #U21 zum völlig verdienten Auswärtssieg in Sarajevo! 🔥🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/NQizF5VsDn — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 6, 2024

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam