Nach Bosnien ist vor England! Viel Zeit, um den souveränen Auftritt in der EM-Quali in Sarajevo zu genießen, blieb dem U21-Nationalteam (JG 2002) nicht. Bereits am Samstagvormittag machte sich die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch auf nach Luton. Nach dem heutigen Abschlusstraining im Stadion "Kenilworth Road" von Premier-League-Absteiger Luton Town FC, bekommen es die ÖFB-Talente morgen (20:45 Uhr) ebenda mit dem amtierenden U21-Europameister England zu tun.

Will mit seinen Schützlingen auch gegen England "cool" bleiben und wie zuletzt beim 2:0-Sieg in Bosnien überzeugen: U21-Teamchef Werner Gregoritsch.

"...wollen den nächsten Riesen ärgern"

"Wir haben unsere Pflicht in der Qualifikation mit dem 2:0-Sieg in Bosnien erfüllt. Was mir vor allem gefallen hat war, wie die Burschen aufgetreten sind. Dieses Spiel in England ist für die Spieler jetzt ein kleines Zuckerl. Aber das ändert nichts daran, dass wir alles dafür tun werden, um hier erfolgreich zu sein", so der Teamchef.

Englands U21 war am Freitag ebenfalls im Quali-Einsatz, musste sich in Nordirland mit einem torlosen Remis begnügen. "England zählt für mich mit Spanien und Frankreich zu den absoluten Top-Nationen. Wir haben gegen Frankreich gezeigt, was in uns steckt. Jetzt wollen wir den nächsten Riesen ärgern", sagt Gregoritsch.

Personell gibt es keine Probleme, alle 25 Kaderspieler stehen für einen Einsatz zur Verfügung. "Wir nehmen diese Partie sehr ernst, aber trotzdem werden wir in der Startelf rotieren und auch so vielen Spielern wie möglich Einsatzzeit geben", verspricht der Teamchef.

"...wenn wir wie gegen Frankreich auf Team auftreten, ist viel möglich"

Auf Thierno Ballo wird Gregoritsch wohl kaum verzichten können. Der WAC-Angreifer war einer der auffälligsten Spieler in Sarajevo. Das Match in England ist für ihn etwas ganz Besonderes. Verbrachte er doch seine Jugend in der Akademie des FC Chelsea: "Mit einigen Spieler haben ich zusammengespielt. Ich freue mich sehr, mit dem Nationalteam jetzt hier zu sein. Ich glaube schon, dass das Stadion morgen voll sein wird. Es wird eine tolle Kulisse. Aber wir werden uns nicht verstecken. Wenn wir wie gegen Frankreich als Team auftreten, ist viel möglich."

Zuletzt blieb die Gregoritsch-Auswahl gegen Schottland und in Bosnien-Herzegowina ohne Gegentor. In sechs Quali-Partien ließ das Team erst vier Gegentreffer zu. Die defensive Stabilität soll auch in England der Schlüssel sein, wie Paul Koller erklärt: "Das Wichtigste wird natürlich einmal sein, dass wir uns als gesamtes Team gut organisieren und gemeinsam verteidigen. Nach vorne wollen wir mit unseren schnellen Spielen immer wieder Nadelstiche setzen. Wir haben gegen Frankreich gezeigt, dass wir so erfolgreich sein können. Das Stadion hat einen richtig britischen Flair, es ist für uns schon besonders, dass wir hier spielen dürfen, aber wir sind schon gekommen, um etwas mitzunehmen."

Im Oktober steht für das U21-Team dann die Woche der Wahrheit auf dem Programm. Zunächst empfangen die ÖFB-Talente Slowenien in Wiener Neustadt (zu den Tickets), anschließend geht es nach Frankreich. Mit zwei Siegen würde sich die Gregoritsch-Auswahl den Gruppensieg und die damit verbundene EURO-Teilnahme sichern.

Freundschaftliches Länderspiel

England - Österreich: 9. September 2024, 20:45 Uhr, Kenilworth Road, Luton

Gekommen, um den Riesen zu ärgern. 😁 Das #U21-Team will England den positiven Trend der letzten Spiele bestätigen. 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/1FXGgCjOD1 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 8, 2024

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam