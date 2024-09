Aber dann belohnt sich Österreich für den mutigen Auftritt. Alexander Briedl mit einem starken Ballgewinn, spitzelt die Kugel zu Thierno Ballo und der schlenzt die Kugel wunderschön genau ins Eck. Dieses Tor hat sich Ballo absolut verdient (35.).

Beinahe profitieren die Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder von einem Fehler der rot-weiß-roten Auswahl. Aber Nikolas Polster heute mit mit einer überragenden Leistung, pariert auch diesen Schuss (47.).

Der Druck der Engländer zum Start in Halbzeit zwei enorm. Morgan Rogers wird freigespielt und der lässt Polster keine Abwehrchance (49.). Nach knapp einer Stunde Spielzeit machen die Gastgeber den Deckel drauf. Es geht schnell über die linke Seite, im Zentrum kann James McAtee nicht mehr verteidigt werden (59.).

Es gelingt den ÖFB-Talenten nicht mehr so in Pressingsituationen zu kommen wie noch vor der Pause. Die Engländer haben zwei, drei Gänge höher geschalten und fahren einen Angriff nach dem anderen auf das ÖFB-Tor.

In der 79. Minute dann die Chance auf den Anschlusstreffer für Österreich. Ein Lang-Freistoß wird abgeblockt, Benjamin Böckle nimmt den Abpraller volley, Beadle pariert im Nachfassen.

England hat aber auch noch nicht genug. Hall bedient im Zentrum den eingewechselten Tom Fellows, der stellt aus kurzer Distanz auf 4:1 (82.).

Eine schöne Aktion folgt unmittelbar darauf. ÖFB-Schlussmann Nikolas Polster wird ausgetauscht und erhält für seine Leistung vom englischen Publikum Applaus.

Österreich wehrt sich nach Kräften, aber am Ende wird es nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe doch deutlich. Im Oktober wird es dann wirklich ernst für die Gregoritsch-Auswahl. Es wartet das Quali-Finale mit dem Doppel gegen Slowenien und in Frankreich.

"...sind nicht umsonst der amtierende U21-Europameister"

Teamchef Werner Gregoritsch: "Wir haben erste Halbzeit gut dagegen gehalten, waren taktisch sehr diszipliniert und sind durch Umschaltsituationen auch gefährlich geworden. Nach der Pause haben wir die Ordnung verloren. Sowas nutzen die Engländer dann natürlich aus. Sie sind nicht umsonst der amtierende U21-Europameister. Wir müssen dieses Spiel rational analysieren und unsere Lehren für Oktober daraus ziehen."

Torschütze Thierno Ballo: "In der ersten Halbzeit haben wir es über weite Strecken gut gemacht. England ist mit unheimlich viel Energie aus der Pause gekommen. Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. So wird es dann natürlich schwierig. Wir wissen, dass wir immer hart arbeiten und an unsere Grenzen gehen müssen. Nur so können wir erfolgreich sein."

"...freut mich, dass ich dem Team mit ein paar Paraden helfen konnte"

Goalie Nikolas Polster: "Dass England brutale Qualität hat, war uns vorher klar. Vor der Pause haben wir ihnen das Leben schwer gemacht und haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Nach der Pause haben wir den Engländern viel zu viel Platz gelassen. Dann bekommt man halt so viele Gegentore. Es freut mich, dass ich dem Team mit ein paar Paraden helfen konnte, aber das spielt keine so große Rolle. Der Teamerfolg ist wichtiger."

Freundschaftliches Länderspiel

England 4:1 (1:1) Österreich

Tore: Rogers (25./Elfm., 49.), McAtee (59.), Fellows (82.) bzw. Ballo (35.).

England: Beadle - Hinshelwood, Quansah (82. Wood), Harwood-Bellis (K) (46. Cresswell), Hall - Morton (71. Gray), Scott (60. Hackney), McAtee (71. Anderson) - Iling-Junior (71. Fellows), Delap (71. Rowe), Rogers (60. Gittens).

Österreich: Polster (82. Jungwirth) - Böckle (82. Omoregie), Baidoo, Estrada (K) (46. Koller), Wohlmuth (63. Oswald) - Micheler (46. Braunöder), Briedl (54. Sattlberger), Ballo, Seidl (63. Gattermayer), Lang (82. Reischl) - Grgic (63. Adewumi).

See you soon, @England! 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #U21 pic.twitter.com/5wrMkU1nfR — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 9, 2024

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacan