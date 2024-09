Der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat heute im Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe den Kader für das Heimspiel-Doppel im Oktober von Österreich in der UEFA Nations League 2024/25 bekanntgeben. Ab nächsten Montag, den 7. Oktober, bereitet sich das Rangnick-Team in Windischgarsten auf die beiden bevorstehenden Spiele vor. Dabei treffen Arnautovic & Co. in Linz auf der Gugl auf Kasachstan (Donnerstag, 10. Oktober, 20.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) als auch drei Tage später auf Norwegen um Toptorjäger Erling Haaland (Sonntag, 13. Oktober, 20.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Rangnicks ÖFB-Team-Kader für die beiden Heimspiele in Linz:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 12), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 15)

VERTEIDIGUNG: Flavius DANILIUC (Hellas Verona/ITA; 3/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 25/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 17/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 38/1), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 11/0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin; 4/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 13/2)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 44/16), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 47/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 42/5), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 84/19), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 17/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 5/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 30/0), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 2/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 17/1)

STURM: Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 7/0), Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 118/37), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 59/16), Andreas WEIMANN (Blackburn Rovers/ENG; 25/2)

Auf Abruf: Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Dejan STOJANOVIC (SCR Altach; 0); Emanuel AIWU (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Jonas AUER (SK Rapid; 0); Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 23/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2); Muhammed CHAM (Trabzonspor/TUR; 3/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 5), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1); Maximilian ENTRUP (LASK; 3/1), Arnel JAKUPOVIC (NK Osijek/CRO; 0), Benedikt PICHLER (Holstein Kiel/GER; 0);

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3:

Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Kasachstan in Linz

Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Norwegen in Linz

Donnerstag, 14. November 2024, 16.00 Uhr: Kasachstan vs. Österreich

Sonntag, 17. November 2024, 18.00 Uhr: Österreich vs. Slowenien

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at