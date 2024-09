Es wird ernst für das U17-Nationalteam (JG 2008). Die von Teamchef Hermann Stadler betreute Auswahl startet in der kommenden Woche in die erste Qualifikationsrunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2025. Bei einem Mini-Turnier in Kolding (Dänemark) bekommt es das ÖFB-Team mit Luxemburg und Dänemark zu tun. Am 12. Oktober (14 Uhr) steht im Mosevej Stadion das Duell mit Luxemburg auf dem Programm, am 15. Oktober (15 Uhr) trifft Österreich im Haderslev Stadion auf die Gastgeber.

"...jeder muss an seine Grenzen gehen, sonst wird es nicht reichen"

"Diese Gruppe ist eine richtige Herausforderung für uns. Wir müssen uns im Vergleich zu den beiden Spielen gegen Finnland im September in allen Bereichen noch einmal steigern, um erfolgreich zu sein. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen, jeder muss an seine Grenzen gehen, sonst wird es nicht reichen", sagt Teamchef Hermann Stadler.

Der erfahrene Teamchef warnt davor, Luxemburg zu unterschätzen: "Viele Leute wissen nicht, dass Luxemburg das ganze Jahr gemeinsam als Akademie trainiert. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn du immer zusammen bist. Sie sind ein extrem spielstarkes Team, wollen Fußball spielen. Das ist kein Gegner, den man im Vorbeigehen schlägt. Unser ganzer Fokus liegt auf diesem ersten Spiel, es ist unheimlich wichtig."

Dänemark sei ohnehin ein absoluter Top-Gegner, so Stadler weiter. Österreich startet erst am zweiten Spieltag in das Mini-Turnier, zum Auftakt treffen Dänemark und Luxemburg aufeinander. "Das kann ein kleiner Vorteil für uns sein, dass wir dieses Spiel live vor Ort sehen und uns Eindrücke machen können", so der Teamchef.

Personell kann Stadler für die Quali nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Daniel Frauscher, der sich bei den Spielen im September stark präsentiert hat, fehlt uns leider. Auch für zwei, drei Spieler, die vielleicht dabei gewesen wären, ist es sich nicht ausgegangen. Ansonsten konnten wir aber alle Spieler, die in den letzten Monaten immer mehr zu einem Team zusammengewachsen sind, auch einberufen", sagt Stadler.

U17-Kader für die EURO-Quali

Hasan DESHISHKU – AKA FK Austria Wien

Dominik DOBIS – Red Bull Fußball Akademie

Tare EKEREOKOSU – AKA SK Rapid

Lukas FABIAN – Red Bull Fußball Akademie

Rafael FELDINGER – Red Bull Fußball Akademie

Emil GANSER – Red Bull Fußball Akademie

Paulo GMEINER – LASK Akademie OÖ

Loris HUSIC – TSV 1860 München (GER)

Nicolas JOZEPOVIC – Red Bull Fußball Akademie

Lorian KOLLONI – AKA SK Rapid

Vasilije MARKOVIC – AKA FK Austria Wien

Johannes MOSER – Red Bull Fußball Akademie

Jakob POKORNY – Red Bull Fußball Akademie

Daniel POSCH – 1. FSV Mainz 05 (GER)

Edvin RAHMANI – AKA SK Rapid

Ryan RODRIGUEZ – LASK Akademie OÖ

Sergej SAVIC – AKA FC Admira Wacker

Paul Pius SCHARNER – Fußballakademie St. Pölten NÖ

Emilio SCHIERTZ – SC Freiburg (GER)

Tammo SCHIERTZ – SC Freiburg (GER)

Christopher WÖLBL – AKA SK Austria Klagenfurt

Neues Format, altes Ziel

Die Qualifikation zur UEFA U17 EURO 2025, die in Albanien stattfindet, findet erstmals im neuen Nations-League-Modus statt. Im Herbst qualifizieren sich die ersten beiden Teams der 14 Gruppen für die Liga A. Die restlichen Teams spielen im Frühjahr in Liga B.

Die sieben Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich schließlich für die UEFA U17 EURO 2025. Das Teilnehmerfeld der Endrunde wurde von 16 auf acht Teams reduziert.

ber nimmt an der Quali teil. Er behält seinen Endrunden-Startplatz, spielt jedoch um seine Ausgangsposition für die kommende U19-Qualifikation. Wird der Gastgeber Gruppensieger in Liga A, rückt der beste Gruppenzweite nach.

Zudem findet künftig jährlich eine FIFA U17-Weltmeisterschaft statt, an der elf europäische Nationen teilnehmen. Neben den sieben EURO-Teilnehmern qualifizieren sich die vier besten Liga-A-Zweiten.

Der neue Quali-Modus ändert aber nichts an der Zielsetzung für Teamchef Stadler und seine Schützlinge: "Wir wollen eine Runde weiterkommen und im Frühjahr um die EURO-Teilnahme spielen."

Qualifikation zur UEFA U17 EURO 2025

Österreich - Luxemburg: 12. Oktober 2024, 14:00 Uhr, Mosevej Stadion, Kolding (DEN)

Dänemark – Österreich: 15. Oktober 2024, 15:00 Uhr, Haderslev Stadion, Haderslev (DEN)

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam