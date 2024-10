Alles oder nichts! Unter diesem Motto steht der Oktober-Lehrgang kommende Woche für das U21-Nationalteam (JG 2002). Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch bekommt es zum Finale der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 in der Slowakei mit den beiden härtesten Konkurrenten der Quali zu tun.

Steht vor zwei herausfordernden Partien: Teamchef Werner Gregoritsch mit dem ÖFB-U21-Team!

"...haben uns selbst in eine schwierige Ausgangslage gebracht"

Zunächst empfängt das U21-Team den aktuellen Gruppenersten Slowenien. Am 11. Oktober (20:30 Uhr, live ORF Sport+) steigt in der ERGO Arena Wiener Neustadt das von Magenta präsentierte Gipfeltreffen. Die ÖFB-Talente wollen sich dabei für die einzige Quali-Niederlage revanchieren. Im Oktober 2023 unterlag man auswärts in Slowenien unglücklich mit 0:1.

"Fakt ist, dass wir uns mit dem Unentschieden gegen Zypern selbst in eine schwierige Ausgangslage gebracht haben. Wir wollten diese Entscheidungswoche gegen die beiden direkten Konkurrenten. Dieses Zwischenziel haben wir erreicht. Jetzt kämpfen drei Teams um die EURO-Teilnahme, es ist noch alles möglich", so Teamchef Gregoritsch.

In 19 Spielen musste das aktuelle U21-Team nur drei Niederlagen hinnehmen. Die Quali-Pleite in Slowenien schmerzt dabei besonders. "Die Slowenen ziehen ihre Spielphilosophie sehr konsequent durch und sind damit bisher sehr erfolgreich. Das muss man anerkennen. Aber in unserem Stadion wollen wir unsere Stärke präsentieren und zeigen, dass wir überzeugt davon sind, etwas Besonderes erreichen zu können", so Gregoritsch.

"...hoffe, dass viele Fans kommen und uns lautstark unterstützen"

Kapitän Matthias Braunöder hofft dabei auf Unterstützung von den Rängen in Wiener Neustadt: "Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Ich hoffe, dass viele Fans kommen und uns lautstark unterstützen. Wir wollen mit euch im Rücken eine coole Partie spielen und das Match gewinnen."

Abgeschlossen wird die Quali am 15. Oktober (18:30 Uhr, live ORF Sport+) mit dem Auswärtsspiel bei Top-Favorit Frankreich. Gespielt wird im "Stade Marcel Piot" von AS Nancy.

Im September gelang in der Quali ein wichtiger 2:0-Auswärtssieg in Bosnien-Herzegowina. Anschließend mussten sich Braunöder, Ballo und Co. dem amtierenden Europameister England mit 1:4 geschlagen geben. "Den Pflichtsieg in Bosnien haben die Burschen souverän eingefahren. Das war ein sehr seriöser und abgeklärter Auftritt. In England haben wir eine Halbzeit lang taktisch sehr gut dagegengehalten, sind mit einem 1:1 in die Pause gegangen. Wenn wir unsere Defizite in den Griff bekommen, bin ich sehr zuversichtlich für die kommende Woche", sagt Gregoritsch.

Der Teamchef hat nun sein Aufgebot für die "Final-Woche" bekanntgegeben. Erstmals im U21-Kader steht Nikolaus Wurmbrand vom SK Rapid. Muharem Huskovic kehrt nach seinem verletzungsbedingten Ausfall im September zurück in das Aufgebot. Ansonsten vertraut Gregoritsch jenen Spielern, die zuletzt beim 2:0-Sieg in Bosnien-Herzegowina eine gute Leistung abgeliefert haben.

"Wir haben ein starkes Team, das charakterlich top ist. Die Spieler verstehen sich untereinander sehr gut, sie sind eine echte Einheit. Mit Nikolaus Wurmbrand haben wir einen jungen Spieler dazugeholt, der viel Speed mitbringt, eine gute Technik hat und unbekümmert aufspielt. Er wird jetzt natürlich ein wenig in das kalte Wasser geworfen, aber er hat mit seinen Auftritten für Rapid bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht", erklärt der Teamchef.

Der U21-Kader im Detail

Tor: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 1/0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 17/0), Simon SPARI (SK Austria Klagenfurt; 3/0)

Abwehr: Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 8/1), Benjamin BÖCKLE (SK Rapid; 3/0), Pascal ESTRADA (Cashpoint SCR Altach; 18/2), David HEINDL (KSV 1919; 1/0), Justin OMOREGIE (TSV Egger Glas Hartberg; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 14/4)

Mittelfeld: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 18/5), Matthias BRAUNÖDER (Como 1907/ITA; 23/2), Alexander BRIEDL (FC Blau-Weiß Linz; 2/0), Angelo GATTERMAYER (RZ Pellets WAC; 4/0), Florian MICHELER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 2/0), Ervin OMIC (RZ Pellets WAC; 12/0), Moritz OSWALD (SK Rapid; 19/0), Nikolas SATTLBERGER (KRC Genk/BEL; 11/0), Simon SEIDL (FC Blau-Weiß Linz; 7/2)

Angriff: Oluwaseun ADEWUMI (FC Dundee/SCO; 2/0), Leon GRGIC (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 8/0), Luka REISCHL (FC Liefering; 3/0), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 0/0)

Auf Abruf: Matteo Bignetti (SK Puntigamer Sturm Graz), Namory Cisse (SC Austria Lustenau), Tobias Hedl (SK Rapid), Raphael Hofer (FC Liefering), Lukas Ibertsberger (FC Blau-Weiß Linz), Zeteny Jano (FC Liefering), Dijon Kameri (Cashpoint SCR Altach), Paul Koller (Cashpoint SCR Altach), Luca Kronberger (Cashpoint SCR Altach), Christoph Lang (SK Rapid), Luka Maric (TSG Egger Glas Hartberg), Jannik Robatsch (SK Austria Klagenfurt), Sanel Saljic (FK Austria Wien), Elias Scherf (TSV Egger Glas Hartberg), Aristot Tambwe-Kasengele (SK Rapid), Romeo Vucic (Grazer AK 1902), Moritz Wels (FK Austria Wien), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried)

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam