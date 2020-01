Manchester United vs. Manchester City 1:3 [Video]

Details Mittwoch, 08. Januar 2020 09:20

Das Hinspiel im Carabao-Cup-Halbfinale zwischen den beiden Klubs aus Manchester endete mit einem Auswärtssieg der Skyblues. Bernardo Silva zimmerte den Ball nach 17 Minuten sehenswert in den Winkel zum 0:1. Danach begannen die Cityzens die Red Devils auseinander zu nehmen. In Minute 33 erhöhte Riyad Mahrez auf 0:2 und ein Eigentor durch Andreas Pereira (38.) sorgte noch vor der Pause für die Entscheidung. Der Ehrentreffer für Manchester United durch Marcus Rashford (70.) war für das Rückspiel am 29. Jänner nicht unwichtig, denn im Ligacup wird ohne Auswärtstor-Regel gespielt.



Quelle: YouTube

Traumtor von Bernardo Silva zum 0:1

Premier League live

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten