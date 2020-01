Torjäger Kane fehlt Tottenham gegen Leipzig

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 18:55

Der verletzte Stürmerstar Harry Kane vom Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur muss sich einer Operation unterziehen und fehlt dadurch im Achtelfinale der Königsklasse gegen Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig (19. Februar/10. März). Wie die Spurs aus der englischen Premier League am Donnerstag mitteilten, leidet der englische Fußball-Nationalspieler unter einem Riss in der linken Oberschenkelmuskulatur und fällt bis April aus. Jetzt Fußballreise buchen!

Kane fehlt verletzt im CL-Achtelfinale gegen Leipzig

Die Verletzung hatte sich der 26-Jährige am Neujahrstag im Ligaspiel beim FC Southampton (0:1) zugezogen. Kane hat in der laufen Saison für den Klub aus dem Londoner Norden, der von Teammanager Jose Mourinho trainiert wird, in 20 Ligaspielen elf Tore erzielt und zwei vorbereitet. In der Champions League erzielte er in fünf Partien sechs Treffer.

SID

