Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool 0:1 [Video]

Details Sonntag, 12. Januar 2020 10:01

Jose Mourinho wollte den Tabellenführer endlich stoppen. Doch die Reds waren in fast allen Belangen überlegen und belagerten den Strafraum der Spurs mehr als eine Halbzeit lang. Noch vor der Pause traf Roberto Firmino zum 0:1 (37.) für den FC Liverpool. Erst in den letzten zehn Minuten drückte Tottenham auf das Tempo und die Reds mussten noch zittern. Der eingewechselte Lo Celso vergab in der 82. Minute die größte Chance auf den Ausgleich. Liverpool rettete den Sieg über die Ziellinie und feierte im 21. Spiel den 20. Sieg.



Quelle: YouTube

Roberto Firmino mit dem Siegestreffer

Premier League Liveticker

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten