Details Montag, 20. Januar 2020 15:45

Der ehemalige Schalker Bundesliga-Profi Max Meyer (24) vom englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace hat seine Sprunggelenksverletzung nach einem groben Foulspiel des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang am 11. Januar überwunden. Nach Auskunft von Palace-Teammanager Roy Hodgson kann der Mittelfeldspieler am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FC Southampton wieder mitwirken. Jetzt Fußballreise buchen!

Meyer könnte gegen den FC Southampton wieder auflaufen

Aubameyang hatte aufgrund seines Foulspiels im Londoner Derby (1:1) die Rote Karte gesehen. "Ich wollte ihn wirklich nicht so hart treffen", hatte Aubameyang entschuldigend in den Sozialen Medien geschrieben. Meyer hatte am Samstag beim 2:2 von Crystal bei Meister Manchester City nicht mitwirken können.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten