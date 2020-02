Becker über Klopp: "Ist sagenhaft, was er leistet"

Details Sonntag, 16. Februar 2020 16:25

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker ist voll des Lobes für die Arbeit von Teammanager Jürgen Klopp beim englischen Premier-League-Spitzenreiter und Champions-League-Sieger FC Liverpool. "Was Klopp in England leistet, ist sagenhaft", sagte der 52-jährige bei einem Mercedes-Benz-Termin am Rande der Verleihung des Laureus-Awards in Berlin. Jetzt Fußballreise buchen!

Boris Becker ist beeindruckt von Jürgen Klopps Leistung

Erst am Samstag hatten die Reds durch ein 1:0 im deutschen Trainerduell gegen Daniel Farke mit Norwich City den 17. Sieg in Folge in der englischen Meisterschaft erzielt. Der Vorsprung vor Titelverteidiger Manchester City beträgt 25 Punkte.

Ein dickes Lob hat Becker auch für Bayern-Coach Hansi Flick parat: "Er hat bislang alles richtig gemacht. Er ist ein sehr feiner Mann und verfügt über die Bayern-Mentalität." Er habe zwar nicht die Entscheidungsbefugnis, er würde aber mit Flick als Cheftrainer weitermachen.

Der Abschied von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann in der vergangenen Woche beim Bundesligisten Hertha BSC "hat mich überrascht, ich hätte ihn gerne länger in Berlin gesehen".

Positiv bewertet der eingefleischte Bayern-Fan, dass in der Bundesliga der Kampf um den Titel knapper zugeht. "Es ist gut für die Bundesliga, dass auch mal andere Mannschaften als die Bayern eine gute Rolle spielen", so Becker.

SID

