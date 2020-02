Chelsea gegen Bayern ohne Kante

Details Freitag, 21. Februar 2020 16:05

Der englische Spitzenklub FC Chelsea muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am Dienstag auf Mittelfeldmotor N'Golo Kante verzichten. Wie Blues-Trainer Frank Lampard auf der Spieltagspressekonferenz vor der Generalprobe gegen Tottenham Hotspur am Samstag bekannt gab, wird der französische Weltmeister wegen einer Muskelverletzung drei Wochen ausfallen. Jetzt Fußballreise buchen!

Kante fällt gegen den FC Bayern aus

Bei optimalem Heilungsverlauf sollte ein Einsatz im Rückspiel in München am 18. März möglich sein. Kante musste bei der 0:2-Niederlage gegen Manchester United am vergangenen Wochenende bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden.

SID

