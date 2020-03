Carabao Cup: Aston Villa - Manchester City 1:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Montag, 02. März 2020 10:10

Der Titelverteidiger Manchester City holte sich gegen den Aufsteiger Aston Villa den ersten Titel der Saison in England. Im Finale des Carabao-Cup (Ligapokal) hatte ManCity zunächst alles im Griff. Sergio Agüero traf nach 20 Minuten zur Führung für die Skyblues. In Minute 30 erhöhte Rodrigo dann auf 0:2. Mbwana Samatta (41.) konnte noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen. In Halbzeit zwei zitterte ManCity doch bis zum Schluss, brachte das kanppe Ergebnis aber über die Zeit.

Manchester City feiert erneut den Titel im Ligapokal

