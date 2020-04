Aufsteiger Norwich City hat angesichts der stockenden Verhandlungen über einen flächendeckenden Gehaltsverzicht in der englischen Premier League ein Zeichen gesetzt. Teammanager Daniel Farke, die Mannschaft um den früheren Schalker Teemu Pukki und die Klubbosse spenden einen kleinen Teil ihres Salärs für Bedürftige.

Die Norwicher Mannschaft spendet einen Teil ihres Gehalt

Laut Auskunft der "Kanarienvögel" beläuft sich der Gesamtbetrag auf "über 200.000 Pfund", umgerechnet rund 227.000 Euro. Norwich ist erst der zweite Klub der reichsten Fußball-Liga der Welt nach dem AFC Bournemouth, bei dem sich die Profis und ihr Trainer angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der Coronakrise zum Verzicht entschlossen haben.

Erst am Mittwoch scheiterten die Gespräche über allgemeine Abgaben zwischen den Vertretern der vier höchsten Spielkassen auf der einen sowie Spieler- und Trainergewerkschaft auf der anderen Seite erneut. Die Debatte solle "in den nächsten 48 Stunden" weiterlaufen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Derweil sind weitere Erstliga-Klubs dem Beispiel von Newcastle United gefolgt und haben die Gehälter ihrer einfachen Angestellten mittels des Notfall-Programms der Regierung ("furlough") gekürzt. Neben Norwich ergriffen Tottenham Hotspur und Bournemouth diese Maßnahme.

SID