Die 20 englischen Fußball-Erstligisten haben noch einmal bekräftigt, die derzeit wegen der Coronakrise unterbrochene Saison in jedem Fall zu Ende spielen zu wollen. Eine Frist, bis wann alle Spiele durchgeführt werden müssen, legten die Klubs um Tabellenführer FC Liverpool in einer Videokonferenz am Freitag allerdings nicht fest.

Es stehen noch 92 Spiele in der Premier League aus

Zuletzt waren in England verschiedene Szenarien für die Fortsetzung der Spielzeit diskutiert worden. Laut der Boulevardzeitung "Mirror" hatten sich zuvor neun Vereine für eine Beendigung der laufenden Saison bis zum 30. Juni ausgesprochen. Es stehen insgesamt noch 92 Spiele in der Premier League aus. Dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp fehlen noch zwei Siege zum Gewinn der Meisterschaft.

SID