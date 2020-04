Der ehemalige irische Angreifer des englischen Fußball-Traditionsklubs FC Liverpool, Michael Robinson, ist im Alter von 61 Jahren in Spanien gestorben. Dies gab seine Familie am Dienstag bekannt. Robinson war auch als TV-Kommentator in Spanien tätig gewesen.

Robinson, ehemaliger Angreifer bei Liverpool

Beim Ex-Profi war im Jahr 2018 Krebs diagnostiziert worden, er verstarb in seinem Wohnort Marbella. "Wir sind tief betroffen über den Tod unseres Ex-Spielers Michael Robinson. Ruhe in Frieden, Michael", twitterte Englands Premier-League-Tabellenführer Liverpool, Klub von Teammanager Jürgen Klopp.

