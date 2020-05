Champions-League-Sieger FC Liverpool engagiert sich im Kampf gegen das Coronavirus. Der englische Fußballklub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp übergab 25.000 Gesichtsmasken an die eigene Stiftung LFC Foundation. Diese wird in Zusammenarbeit mit der Liverpool Clinical Commissioning Group (CCG), die Gesundheitsdienste für die Stadt plant, die Masken kostenlos an Bedürftige in der näheren Umgebung verteilen.

Der FC Liverpool spendet Gesichtsmasken an Bedürftige

Anhänger der Reds können sich waschbare und wiederverwendbare Masken aus Stoff kaufen. Der Erlös soll ebenfalls Hilfsorganisationen zugutekommen. "Wir möchten sicherstellen, dass wir die Bereiche des NHS (staatliches Gesundheitssystem in Großbritannien, d. Red.) vor Ort unterstützen, für die zusätzliche Ressourcen erforderlich sind", sagte Matt Parish, Direktor der LFC Foundation: "Es ist großartig, zusammenarbeiten und den großartigen NHS-Mitarbeiter, die so viel für uns alle tun, weiterhin Unterstützung bieten zu können."

SID