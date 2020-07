Der englische Fußball-Traditionsklub Leeds United kehrt nach 16 Jahren in die Premier League zurück. Die Mannschaft von Teammanager Marcelo Bielsa ist nach der 1:2-Niederlage des Tabellenzweiten West Bromwich Albion bei Huddersfield Town nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Championship zu verdrängen und steht damit als erster Aufsteiger ins englische Oberhaus fest.

Leeds-Fans feiern die Rückkehr in die Premier League

Der FA-Cup-Sieger von 1972 hatte am Donnerstag mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Barnsley den Grundstein gelegt. Nach dem Abstieg aus der Premier League im Jahr 2004 war der dreimalige Meister aus dem Norden Englands lange in der Versenkung verschwunden und nach großen finanziellen Problemen zwischenzeitlich sogar in die 3. Liga abgestürzt.

Erst mit dem langjährigen argentinischen Nationalcoach Bielsa, Spitzname "El Loco" (der Verrückte), entwickelte sich United wieder zu einem Spitzenteam der zweitklassigen Championship. Im Vorjahr war der Champions-League-Halbfinalist von 2001 als Tabellendritter der regulären Saison in den Aufstiegsplayoffs an Derby County gescheitert.

SID