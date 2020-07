West Bromwich Albion kehrt nach zwei Jahren in die englische Premier League zurück. Das Team des früheren kroatischen Fußball-Nationaltrainers Slaven Bilic schaffte den Aufstieg am letzten Spieltag der Championship trotz eines 2:2 (1:1) gegen die Queens Park Rangers, da Verfolger FC Brentford dem FC Barnsley am Mittwoch 1:2 (0:1) unterlag.

Feiert mit den Baggies den Aufstieg: Slaven Bilic

West Brom, das keines seiner letzten vier Spiele gewann, folgt Leeds United ins Oberhaus. Mit 83 Punkten setzte sich der Tabellenzweite knapp vor Brentford (81) durch.

SID