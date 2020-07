Die kommende Saison der englischen Fußball Premier League startet am 12. September. Das gab die Liga am Freitag offiziell bekannt. Enden soll die Spielzeit am 23. Mai 2021. Wann die Pokalwettbewerbe und die zweite Liga (Championship) starten, steht noch nicht fest. Darüber wolle sich die Liga mit der Football Association (FA) und der englischen Fußball-Liga (EFL) weiterhin beraten, hieß es in einem Statement.

Starttermin fix: Premier League startet am 12. September

Ob der Starttermin auch für die englischen Teilnehmer der europäischen Wettbewerbe gilt, werde laut BBC derzeit noch diskutiert. In der Champions League sind noch Manchester City und Bayern Münchens Achtelfinalgegner FC Chelsea mit von der Partie. Manchester United und die Wolverhampton Wanderers stehen im Achtelfinale der Europa League. Die Finals finden am 23. und 21. August statt.

Die Premier League war nach einer knapp dreimonatigen Corona-Zwangspause Mitte Juni wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. Am Sonntag endet die Saison.

SID