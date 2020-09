Der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Michy Batshuayi wird in dieser Saison erneut für den englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace auf Torejagd gehen. Dies bestätigten die Londoner am Donnerstagabend, der belgische Nationalspieler wird für eine Saison vom FC Chelsea ausgeliehen. Der Stürmer war bereits 2018/19 bei Palace, damals gelangen ihm sechs Tore in 13 Einsätzen.

Der FC Chelsea verleiht Batshuayi an Crystal Palace

Beim FC Chelsea läuft Batshuayis Vertrag noch bis Juni 2022, unter Teammanager Frank Lampard hat er bei den Blues jedoch keine Perspektive. 2018 spielte Batshuayi für ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund, dort lieferte er mit neun Toren in 14 Spielen gute Leistungen ab.

SID