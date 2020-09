Ein Alpaka namens Oscar hat dem englischen Fußball-Siebtligisten Carlton Athletic zu weltweiter Berühmtheit verholfen. Der braune Vierbeiner entwischte am Samstag während des Heimspiels gegen Ilkley Town AFC von einer nahe gelegenen Farm und stürmte auf das Feld. Die Folge war eine 15-minütige Spielunterbrechung, ein Video des Zwischenfalls macht seither im Internet die Runde.

Tierischer Besuch in der englischen Amateurliga

In der 35. Minute sei ein "eher ungewöhnlicher Besucher" erschienen, schrieb Ilkley Town auf seiner Homepage: "Oscar tobte einfach weiter herum. Trotz der Bemühungen der Zuschauer und den Verlockungen von Alpaka-Essen wollte er einfach nicht das Feld verlassen." Immerhin: Ilkley Town ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gewann 2:0. Der Klub überlegt nun, Oscar zum neuen Klubmaskottchen zu machen...

Alpaca on the pitch at Carlton Athletic v Ilkley Town pic.twitter.com/2cQFaxC3o1