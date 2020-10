Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußballmeister FC Liverpool den zweiten Sieg gegen den FC Arsenal in vier Tagen und damit das Viertelfinale im Ligapokal verpasst. Mit einer komplett umgekrempelten Mannschaft scheiterten die Reds am Donnerstag an Nationaltorwart Bernd Leno, der im Elfmeterschießen zwei Schüsse parierte und den Londonern ein 5:4 sicherte.

Jubel über den Einzug ins Viertelfinale: Arsenal

Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Am Montag hatte Liverpool mit der ersten Elf noch 3:1 in der Premier League gegen die Gunners gewonnen.

SID