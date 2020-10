Jürgen Klopp und der englische Fußball-Meister FC Liverpool verzeichnen den nächsten prominenten Coronafall. Stürmer-Star Sadio Mane ist positiv auf COVID-19 getestet worden, das teilten die Reds am späten Freitagabend mit. Der 28-jährige Senegalese ist nach Neuzugang Thiago, der sich seit Dienstag in Quarantäne befindet, der zweite Infizierte in Liverpools Kader binnen weniger Tage.

Nächster Coronafall der Reds: Sadio Mane

Mane befinde sich nach Klubangaben gemäß der Richtlinien in Selbst-Isolation. Er hatte nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Arsenal, bei dem er einen Treffer erzielte, über "leichte Symptome" geklagt, fühle sich aber generell gesund.

SID