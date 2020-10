Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat am Deadline Day der europäischen Topligen den teuersten Transfer getätigt. Die Gunners nutzten kurz vor Ende des Transferfensters die Ausstiegsklausel von Mittelfeldspieler Thomas Partey und überweisen demnach 50 Millionen Euro an den spanischen Topklub Atletico Madrid. Im Gegenzug verleihen die Londoner den uruguayischen Mittelfeldspieler Lucas Torreira für ein Jahr an die Rojiblancos.

Partey noch im Trikot von Ex-Klub Atletico Madrid

"Er ist eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Spielfeld, und er ist genau die Art von Spieler, die wir uns für den Klub wünschen", sagte Sportdirektor Edu über Partey. Im Mittelfeldzentrum soll der 27-Jährige die Lücke füllen, die unter anderem durch den Abgang von Matteo Guendouzi entstanden war. Der französische U21-Nationalspieler läuft bis zum kommenden Sommer auf Leihbasis für Hertha BSC auf.

SID