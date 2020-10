Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil engagiert sich für Kinder in Italien, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die Modemarke "Hide and Jack" vertreibt künftig einen Schuh mit dem Namen "The Cage", der die Kindheit und Geschichte Özils erzählen soll. Alle Einnahmen aus dem Verkauf dieses Schuhs sollen zur Förderung der italienischen Kinder genutzt werden, schrieb Özil bei Twitter.

Mit den Einnahmen will Özil italienische Kinder fördern

Das Ziel sei es, den betroffenen Kindern Zugang zu digitaler Bildung zu ermöglichen, führte der Profi des FC Arsenal aus. Der Schuh ist für 350 Euro zu haben, ab dem 16. Oktober soll er ausgeliefert werden.

Bereits am Dienstag hatte Özil mit einer kuriosen Idee für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte angeboten, das Gehalt des Kult-Maskottchens "Gunnersaurus" seines Vereins FC Arsenal zu übernehmen.

SID