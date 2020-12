Der englische Premier-League-Klub Manchester City muss für mindestens zehn Tage auf den brasilianischen Stürmer Gabriel Jesus und Verteidiger Kyle Walker verzichten. Beide wurden ebenso wie zwei Mitglieder des Betreuer-Teams positiv auf COVID-19 getestet.

Positiv getestet: Gabriel Jesus

Manchester City trifft am Samstag auf Newcastle United. Jesus und Walker werden ihrem Verein auch in den beiden darauffolgenden Spielen am 28. Dezember beim FC Everton und am 3. Januar beim FC Chelsea fehlen.

SID