Teammanager Mikel Arteta vom englischen Fußball-Traditionsklub FC Arsenal rechnet mit einer raschen Entscheidung über Mesut Özils Zukunft. "Wir werden in den kommenden paar Tagen entscheiden, was passiert", sagte Arteta am Donnerstag: "Ich weiß nicht, was passiert. Natürlich steht es ihm frei, mit anderen Klubs zu verhandeln." Özil ist in London auf dem Abstellgleis. Zuletzt war über einen Wechsel des Weltmeisters von 2014 zu Fenerbahce Istanbul spekuliert worden.

Mikel Arteta will schnell Klarheit bei Özil Transfer

Am Mittwoch hatte die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, dass sich Özil und Fenerbahce über die Vertragsdetails bereits einig seien. Dies dementierte anschließend Özils Berater Erkut Sögüt, der ebenfalls von einer Entscheidung in den kommenden Tagen sprach. Auch DC United aus der Major League Soccer gilt als Interessent an dem 32-jährigen Özil, der 2013 von Real Madrid für 47 Millionen Euro nach London gekommen war und dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Arteta würde eine schnelle Einigung auch im Interesse Arsenals begrüßen. Der Klub zahlt Topverdiener Özil 350.000 Pfund pro Woche. "Wenn wir diesen Monat etwas hinkriegen, dann weil es gut ist für beide Parteien. Gut für Mesut und seine Zukunft und gut für den Verein", so der Spanier. Seit März 2020 hat Özil nicht mehr für Arsenal gespielt und war zuletzt nicht einmal für den Premier-League-Kader nominiert worden.

SID