Fußball-Nationalspieler Timo Werner erhält angesichts seiner Torflaute beim kriselnden englischen Spitzenklub FC Chelsea Unterstützung von Teamkollege Tammy Abraham. "Was ich an Timo liebe: Selbst in schweren Zeiten reißt er sich den Hintern auf. Er ist ein Top-Spieler, und es ist immer gut, solche Spieler zu haben", sagte der englische Nationalspieler (23).

Nationalspieler Timo Werner (l.) und Tammy Abraham

Werner (25) wartet in der Premier League seit elf Spielen auf sein fünftes Saisontor. Im FA Cup, wo ihm Anfang Januar ein Treffer gelungen war, verschoss der Neuzugang am vergangenen Sonntag gegen den Zweitligisten Luton Town einen an ihm selbst verursachten Elfmeter.

"Wenn du neu in die Premier League kommst, ist es nie einfach", sagte Abraham: "Ich hatte vergangene Saison auch meine Probleme und einige Spiele ohne Tor und kenne den Druck, der sich dann aufbaut." Sein Rat an Werner: "Du musst einfach in die richtigen Räume stoßen."

Helfen kann Werner womöglich der neue Trainer. Als Nachfolger des am Montag geschassten Frank Lampard soll Thomas Tuchel die Blues übernehmen.

SID