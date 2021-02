Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney wünscht sich die Abschaffung des Videoassistenten (VAR). "Wenn ich Spiele in der Premier League schaue, sind die Entscheidungen durch den VAR sehr frustrierend und du verstehst nicht, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind", sagte der Teammanager des Zweitligisten Derby County. In England kommt der VAR nur in der Premier League zum Einsatz.

Rooney wünscht sich Fußball ohne Videoassistent

Rooney, Rekordtorschütze von Manchester United, denkt, "dass der Fußball ohne Video-Unterstützung besser dran wäre". Selbst, wenn man nicht mit allen Entscheidungen eines Referees einverstanden sei, "müssen wir den Schiedsrichtern ihren Job überlassen und ihre Ansicht respektieren", sagte der 35-Jährige.

Zudem würde die Unsicherheit nach einem erzielten Tor die Emotion aus dem Torjubel nehmen, weshalb die "Verbindung der Spieler zu den Fans verloren geht".

SID