Die Negativserie von Tottenham Hotspur und Startrainer Jose Mourinho hält an. Die Spurs unterlagen in der englischen Premier League auch im London-Derby bei West Ham United mit 1:2 (0:1). Es war die fünfte Ligapleite in den vergangenen sechs Spielen für Tottenham.

Michail Antonio (5.) und Jesse Lingard (49.) führten die Hammers mit ihren Toren zum siebten Sieg in den jüngsten neun Spielen. Lucas Moura (64.) konnte für die Spurs nach einer Ecke des eingewechselten Gareth Bale nur noch verkürzen. Der starke Bale traf zudem die Latte (79.), Heung-Min Son den Pfosten (90.+2).

West Ham verdrängte mit jetzt 45 Punkten Thomas Tuchels FC Chelsea (43) von Rang vier. Tottenham hat bereits neun Zähler Rückstand auf die Champions-League-Plätze, allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

SID