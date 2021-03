Abstiegskandidat Sheffield United, Tabellenletzter in der englischen Premier League, hat sich nach fast fünf Jahren von seinem Teammanager Chris Wilder getrennt. Das gab der Klub am Samstagabend bekannt. Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Der 53-Jährige hatte die Blades aus der dritten in die erste Liga geführt und in der vergangenen Saison als Neunter den Klassenerhalt geschafft.

Chris Wilder ist nicht mehr Trainer von Sheffield United

Nach 28 Spielen hat Sheffield in der aktuellen Spielzeit bereits zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Von den letzten sechs Partien hat das Schlusslicht nur eins gewonnen.

SID