Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion hat Thomas Tuchel seine erste Niederlage als Teammanager des englischen Fußball-Topklubs FC Chelsea einstecken müssen - eine schmerzhafte. In seinem 15. Pflichtspiel mit den Blues kassierte der ehemalige Bundesliga-Trainer eine peinliche 2:5 (1:2)-Heimpleite gegen den Tabellenvorletzten und erlitt einen herben Rückschlag im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation.

Am Wochenende verlor Tuchel das erste mal mit Chelsea

Der FC Liverpool rückte durch ein 3:0 (0:0) beim FC Arsenal am Samstagabend bis auf zwei Punkte an Chelsea heran. Diogo Jota (64./82) überwand den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno zweimal, den dritten Treffer steuerte Mohamed Salah (68.) bei. Für die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp war es der dritte Pflichtspielsieg in Serie.

Tottenham Hotspur verpasste am Sonntag den Sprung an Chelsea vorbei auf den vierten Platz. Trotz eines Doppelschlags von Harry Kane innerhalb von vier Minuten kamen die Spurs nicht über ein 2:2 (2:1) bei Newcastle United hinaus.

Mit Nationalspieler Timo Werner in der Startelf war Chelsea durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic in Führung (27.) gegangen. Nach der Gelb-Roten Karte für Thiago Silva wegen wiederholten Foulspiels (29.) kippte das Spiel: Matheus Pereira stellte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (45.+2/45.+4) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Callum Robinson (63.) und Mbaye Diagne (68.) auf 4:1 für den krassen Außenseiter.

Mason Mount gelang auf Zuspiel von Werner nur noch der zweite Chelsea-Treffer (71.). Danach wechselte Tuchel auch Nationalspieler Kai Havertz ein, doch auch der Ex-Leverkusener konnte die Heimpleite nicht mehr verhindern. Robinson traf noch einmal für die Gäste (90.+1).

Dem siebten Meistertitel einen großen Schritt näher kam Tabellenführer Manchester City. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund im Viertelfinale setzte sich im Spitzenspiel beim Dritten Leicester City mit 2:0 (0:0) durch und baute seinen Vorsprung vorerst auf 17 Punkte aus. Benjamin Mendy (59.) und Gabriel Jesus (74.) erzielten die Tore. Nationalspieler Ilkay Gündogan saß auf der Bank.

SID