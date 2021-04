Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel sieht seinen FC Chelsea im Vergleich mit den absoluten nationalen und internationalen Spitzenklubs trotz des Halbfinal-Einzugs in der Champions League noch ein Stück weit zurück. "Für mich sind zwei Klubs in Europa der Maßstab - das sind Bayern München und Manchester City", sagte der 48-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag.

Tuchel sieht Chelsea hinter Bayern und ManCity

Tuchel verwies vor allem auf den großen Rückstand in der Premier League. "Wir müssen einsehen, dass da noch ein Abstand zwischen uns und Manchester City ist", sagte Tuchel, dessen Team 20 Punkte hinter dem Spitzenreiter zurückliegt: "Wenn man auf die aktuelle Tabelle und auf die der vergangenen Jahre schaut, dann muss man das akzeptieren. Wichtig ist aber, dass wir das akzeptieren, ohne uns zu klein zu machen."

Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer, der im Winter bei den Blues Nachfolger von Frank Lampard geworden war, versprach aber den Angriff auf ManCity: "Wir werden sie vom ersten Tag der neuen Saison an jagen und versuchen, den Rückstand aufzuholen."

Tuchel hatte im Vorjahr mit Paris St. Germain das Finale der Champions League erreicht und dort mit 0:1 gegen den FC Bayern verloren. Dennoch musste er im Laufe der Folgesaison gehen. Sein Pariser Ex-Klub trifft nach geglückter Revanche gegen die Bayern im Halbfinale der Königsklasse auf ManCity, Tuchels Chelsea bekommt es mit Real Madrid zu.

SID