14 Premier-League-Klubs haben die Super-League-Pläne der englischen "Big Six" auf einer Dringlichkeitssitzung am Dienstag verurteilt. "Die Pläne werden einstimmig und scharf abgelehnt", teilte das Greimum am Nachmittag mit. An der Sitzung hatten auch Vertreter des Verbandes FA teilgenommen.

14 Premier-League-Klubs verurteilen Pläne der "Big Six"

"Die Premier League prüft alle vorhandenen Mittel, um das Fortschreiten zu unterbinden", hieß es weiter. In enger Zusammenarbeit mit Fangruppen, der Regierung und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) müssten die "Interessen des Spiels" geschützt werden.

Die 14 Kluba forderten den FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, den FC Arsenal, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea auf, ihre Zusage zurückzuziehen.

SID