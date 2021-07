Der englische Fußball-Erstligist Norwich City schenkt seinem deutschen Teammanager Daniel Farke viel Vertrauen. Der 44-Jährige unterschrieb beim Aufsteiger aus dem Osten Englands einen Vierjahresvertrag bis 2025. Farke hat Norwich zum zweiten Mal zum Zweitliga-Meister und damit zurück in die Premier League geführt. Er geht 2021/22 in seine fünfte Saison als Cheftrainer bei den Kanarienvögeln.

Farke verlängert in Norwich (Foto: SID)

"Mein Blut ist schon ziemlich gelb", sagte Farke in einer Mitteilung in Anlehnung an die Vereinsfarben: "Ich bin absolut überglücklich und fühle mich ziemlich emotional." Nun ginge es ihm darum, "den nächsten Schritt zu gehen und alles dafür zu tun, um diesen Klub zu einem etablierten Premier-League-Verein zu machen".

Nach dem Aufstieg 2019 war Norwich als Tabellenletzter mit nur 21 Punkten wieder abgestiegen. In der abgelaufenen Saison hatten Farke und Co. bereits Mitte April den Wiederaufstieg perfekt gemacht.

SID