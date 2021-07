Der belgische Fußball-Nationalspieler Toby Alderweireld wechselt vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur zum Al-Duhail SC nach Katar. Über die Ablöse für den 32-Jährigen, der noch bis 2023 bei den Spurs unter Vertrag stand, wurde nichts bekannt.

Toby Alderweireld wechselt nach Katar (Foto: SID)

Alderweireld hat für Tottenham in sechs Jahren seit seinem Transfer von Atletico Madrid nach London 236 Partien bestritten. Der 113-malige Nationalspieler nahm mit Belgien an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie 2016 und 2020 an der EM teil.

SID